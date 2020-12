Wittenberge

Beim Abbiegen hat ein 90 Jahre alter Ford-Fahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr in Wittenberge einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer wollte laut Polizei von der Perleberger Straße links in die Karl-Marx-Straße abbiegen. der Motorradfahrer kam ihm entgegen.

Motorradfahrer war laut Polizei 88 Jahre alt

Der 88 Jahre alte Krad-Fahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: 3500 Euro.

Von MAZ-online