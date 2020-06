Airbag löst aus: Sechsjähriges Kind bei Unfall in Wittenberge leicht verletzt

Wittenberge

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag in Wittenberge ein sechs Jahre altes Kind leicht verletzt worden. Eine 30-jährige Frau bog mit ihrem BMW von der Perleberger Straße nach links in die Friedrich-Engels-Straße ab.

Dabei kam sie laut Polizei zu weit nach rechts und das Auto kollidierte mit dem Bordstein. Durch den Aufprall wurde der Beifahrerairbag ausgelöst. Teile davon trafen das Kind auf dem Beifahrersitz und verletzten es am Arm. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort. Der Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline