Aktivpark in Wittenberge wird zur Indoorwelt

Wittenberge

Einen Eindruck von den Möglichkeiten eines Indoor-Spiel- und Freizeitparks verschafften sich Wittenberger Stadtverordnete, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wittenberge und Schüler der Elbestadt am 21. Januar bei einem Besuch im sächsischen Schneeberg.

Die Stadtwerke Schneeberg betreiben seit 2018 die rund 3500 Quadratmeter große Halle „ Fundora” mit unterschiedlichen Angeboten für die ganze Familie. Geboten werden den Gästen dort unter anderem ein Trampolin-Park, Schwarzlicht-Minigolf, ein Abenteuerlabyrinth, Laser-Spiele für Klein und Groß, ein Kletterpark sowie viele weitere Höhepunkte – alles unter einem Dach. Dies ist bundesweit bislang einmalig.

Halle wird umgebaut

Seit Anfang Januar 2020 ist die Firma Freizeitpark Wittenberge Betreiber des Wittenberger Top Fit Aktivparks in der Weisener Straße 31. Ab Juli beginnt dort unter dem Arbeitstitel Indoor Erlebniswelt der Umbau der Halle. „Die Findungsphase haben wir abgeschlossen. Die Themenbereiche stehen fest. Jetzt sind wir in der Feinabstimmung”, sagte Christian Maasch, als verantwortlicher der Freizeitpark Wittenberge GmbH.

Wittenberger Kinder und Stadtverordnete besuchten im Januar die Freizeithalle „Fundora” im sächsischen Schneeberg. Quelle: Martin Ferch

„ Fundora ist unser Vorbild. Wir folgen den Trends und wollen unter anderem einen modernen Escape-Room, Virtual Reality und ein oder zwei Laser-Räume schaffen.” Im Escape-Room werden Realitäts-Spiele mit mehreren Teilnehmern gespielt. Ein Team wird in einen Raum eingeschlossen. In einer angegebenen Zeit müssen sie entkommen. Die Spieler arbeiten zusammen. Sie untersuchen die Umgebung nach Hinweisen, den Ausgang zu finden.

Fertigstellung geplant bis Jahresende

„Bis zum Jahresende, spätestens in ersten Quartal 2021 ist alles fertig”, sagte Lutz Lange als Gesellschafter der Freizeitpark Wittenberge GmbH. Die Raumaufteilung bleibe erhalten. Rund drei Millionen Euro werden in die zehn verschiedenen Attraktionen investiert. „Das passt hervorragend in unser Portfolio, zu allem was wir im touristischen Segment sowieso schon machen”, so Lange.

Das Planungsbüro Demacon 3D aus Dresden übernimmt die Planung und Begleitung. Sie planten „ Fundora”, agieren europaweit und besitzen das nötige Know-How. Das Grundstück auf dem sich die Halle befindet gehört der Stadt Wittenberge. Es gibt einen Erbbaurechtsvertrag, in dem die funktionale Nutzung des Grundstück festgelegt ist.

„Eine Nutzungsänderung wurde im Ausschuss der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung besprochen. Die Stadtverordneten haben dem zugestimmt”, informierte Uwe Neumann, Werkleiter des Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebs der Stadt. Eine solche Halle wäre überregional einzigartig, so Neumann.

Gäste aus nah und fern

Es wird viele Gäste auch aus weiter entfernt gelegenen Orten nach Wittenberge ziehen und alle profitierten davon. Die Übernachtungen nehmen zu. Kegeln und Tennis wird es an diesem Ort dann nicht mehr geben. Der Reha-Sport soll dort verbleiben können. „Die Aufgabenstellung für uns ist es, dafür zu sorgen, dass woanders gekegelt und Tennis gespielt werden kann.”

Möglichkeiten zum Kegeln gäbe es in Perleberg. Allerdings müsse man dazu erst nach Perleberg fahren. Auch Möglichkeiten Tennis zu spielen gibt es in der Kreisstadt. Die Halle für den Winterbetrieb sei allerdings schon sehr ausgebucht. Die Vereine sind aufgerufen, auch Eigeninitiative zu entwickeln.

„Im Jahr 2018 haben wir einen Förderantrag für das Ernst-Thälmann-Stadion gestellt. 1,2 Millionen Euro sind jetzt zugesagt worden. Kern der Sanierung ist der Kunstrasen.” Vielleicht könne man den Antrag anpassen. Kernstück bleibe aber die Sanierung des Kunstrasens, betonte Neumann.

Von Jens Wegner