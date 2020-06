Wittenberge

Große und kleine Entdecker lädt der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb der Stadt Wittenberge ein, um Altes neu zu erleben und Unbekanntes zu erkunden.

Altstadtführung mit Besichtigung des Steintors

Interessierte haben die Möglichkeit sich einer Stadtführung in die historische Altstadt der Elbestadt am Samstag, 6. Juni, sowie am Sonntag, 7. Juni, anzuschließen. Gästeführerin Marika Weise, alias Ackerbürgerin Mathilde, vermittelt viel Wissenswertes über die alte Warmbadeanstalt, die evangelische Stadtkirche sowie das Theodor-Körner-Haus.

Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr vor der Touristinformation auf dem Paul-Lincke-Platz 1 in Wittenberge. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der gegenwärtigen Situation eine vorherige Anmeldung unter 03877/92 91-81 bzw. -82 unumgänglich ist. Für erforderliche Abstandsregeln wird der Gästeführer Sorge tragen.

Wittenberge hat viele geschichtsträchtige Gebäude. Quelle: Gerhard Baack

Singer-Uhrenturm öffnet

Der Uhrenturm des ehemaligen Nähmaschinenwerkes in Wittenberge öffnet ab Freitag, 12. Juni und Samstag, 13. Juni, jeweils von 14 bis 16 Uhr für interessierte Besucher. Der Kulturbetrieb reagiert mit der Öffnung auf das ungebrochene Interesse am Wahrzeichen der Elbestadt.

Singer-Uhrenturm Wittenberge Quelle: Gerhard Baack

Anzuschauen sind verschiedene Ausstellungen, beginnend vom Baubeginn des Werkes 1903 bis hin zur Produktion der letzten in Wittenberge hergestellten Veritas-Nähmaschine 1991. Nach einem Treppenaufstieg von 192 Stufen wird der Besucher schließlich mit einer fantastischen Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen über Wittenberge und das Umland belohnt.

Vorerst kann der Uhrenturm immer freitags und samstags von 14 bis 16 Uhr bestiegen werden. Eine eventuelle Erweiterung der Öffnungszeiten wird in Abhängigkeit der gegenwärtigen Situation geprüft.

Neben der Einlassregelung, der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht sowie der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln besteht die Verpflichtung, die Kontaktdaten der Besucher aufzunehmen, um im Infektionsfall eine schnelle Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten.

Zu erreichen ist der Turm über das große graue Werktor in der Bad Wilsnacker Straße 48. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos: Stadtmuseum „Alte Burg“, Telefon 03877/40 52 66.

Wittenberger Industriekulissen entdecken!

Wittenberges Industriegeschichte und historische Kulissen kann man auf der Herz-Tour kennenlernen.

Der Begründer der Märkischen Ölmühle Salomon Herz, alias Gästeführer Jürgen Schmidt, lädt Wittenberger und Gäste der Stadt herzlich auf seinen Streifzug zu einstigen Industriestandorten ein.

Die Tour startet am Samstag, 13. Juni, um 11 Uhr vor der Touristinformation am Paul-Lincke-Platz. Eisenbahnfreunde und Interessierte können sich auf das größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs freuen.

Hier lässt sich erahnen welche Vielfalt das Schaudepot, des mit viel Engagement aufbereiteten Geländes durch Vereinsmitglieder des Historischen Lokschuppens, zu bieten hat. Bis heute haben Dampflokomotiven nichts von ihrer Faszination verloren. Hier wird Eisenbahngeschichte zum Erlebnis.

Gästeführer Jürgen Schmidt im Gewand des Fabrikanten Salomon Herz. Quelle: Barbara Haak

Der zweistündige Stadtspaziergang führt weiter vorbei an einst existierenden industriellen Bauten wie dem Herz’schen Kanal, den Ölteichen, der ehemaligen Molkerei, den Verladeanlagen und der Viehhalle.

Die Tour endet schließlich an der Alten Ölmühle. Viel Wissenswertes und aktuelle Informationen zur heutigen touristischen Nutzung sowie zur Historie der 1823 gegründeten größten Ölfabrik Europas wird der „Fabrikant Herz“ berichten können.

Eine Anmeldung ist zwingend notwendig, um – coronabedingt – die Kontaktdaten der Teilnehmer erfassen zu können. Anmeldung und Infos unter 03877/9291-81/-82.

Eisenbahngeschichte zum Anfassen

Der Historische Lokschuppen in Wittenberge hat jeweils samstags von 10 bis 17 Uhr für Besucher wieder geöffnet. Wer jedoch eine Führung über das ehemalige Bahnbetriebswerk mit dem Reichsbahnobersekretär, alias Jürgen Schmidt, erleben möchte, sollte die Lokschuppentour nicht verpassen.

Eisenbahnfreaks und Interessierte können sich am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr auf eine zweistündige geführte Tour in das größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs freuen. Bis heute haben Dampflokomotiven nichts von ihrer Faszination verloren. Eine umfangreiche Fahrzeugsammlung mit sieben Dampfloks und mehreren historischen Dieselloks können u. a. bestaunt werden.

Reichsbahnobersekretär, alias Jürgen Schmidt (Lokschuppentour). Quelle: Gerhard Baack

Aufgrund der gegenwärtigen Situation ist eine Voranmeldung unter 03877/9291-81/-82 erforderlich. Für die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln wird der Gästeführer Sorge tragen. Auch bei dieser Führung besteht die Pflicht, die Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen. Der Treffpunkt ist die Touristinformation, Paul-Lincke-Platz 1.

