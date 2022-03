Wittenberge

Unfallflucht in Wittenberge: Eine 85 Jahre alte Frau schob am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Düsterweg gerade ihr Fahrrad über die Straße, als plötzlich ein bislang unbekannter Autofahrer von der Parkstraße in den Düsterweg einbog und das Fahrrad der Fußgängerin streifte.

Frau stürzt – Auto fährt weiter

Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Angehörige brachten sie in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr davon. Er oder sie hätte beim Einbiegen erst die Fußgängerin vorbeilassen müssen. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

Von MAZ-online