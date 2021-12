Autofahrer gefährdet Menschen in Wittenberge

Wittenberge

Mit „auffälligen Fahrmanövern“ fiel am Samstagvormittag gegen 10.35 Uhr ein älterer Herr am Steuer eines VW Golf im Düsterweg in Wittenberge auf. Zeugen riefen die Polizei, weil der Mann mit dem Auto unter anderem auf dem Gehweg fuhr.

Autofahrer hatte keinen Führerschein mehr

Die Polizei hielt den 84 Jahre alten Autofahrer wenig später in der Lenzener Straße an und kontrollierte ihn. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Volkswagen gar nicht mehr angemeldet war (das angebrachte Kennzeichen stammte aus dem Jahr 1995), sondern auch, dass der 84-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Polizei stellt Autoschlüssel sicher

Der Mann muss sich nun wegen einer Vielzahl an Verkehrsdelikten verantworten, darunter wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Damit der alte Herr nicht noch mehr Straftaten begeht und andere Menschen gefährdet, nahmen die Polizisten ihm die Autoschlüssel ab.

Von MAZ-online