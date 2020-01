Wittenberge

Eine 56 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstagvormittag in Wittenberge angefahren und verletzt worden, weil eine 39 Jahre alte Autofahrerin mit einem Citroën rückwärts entgegen der Fahrtrichtung durch die Einbahnstraße von der Bäckerstraße in die Bahnstraße fuhr. Die Fußgängerin, die gerade die Bahnstraße überquerte, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZ-online