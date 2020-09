Autofahrerin verletzt Fahrradfahrerin in Wittenberge

Wittenberge

Wieder wurde eine Fahrradfahrerin durch ein abbiegendes Auto vereltzt: Eine 19 Jahre alte Citroën-Fahrerin nahm beim Linksabbiegen einer 63 Jahre alten Radfahrerin die Vorfahrt verletzte diese dabei.

Von Wittenberge nach Perleberg

Der Unfall geschah am Donnerstag in Wittenberge, als die Autofahrerin vom Bentwischer Weg links in die Straße Horning einbiegen wollte. Die Radfahrerin fuhr die Parkstraße in Richtung Bentwischer Weg. Sie stürzte bei dem Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Perleberg.

Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Polizisten sicherten ihr Fahrrad. Das Auto war weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Gegen die Citroën-Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen.

