Wittenberge/Karstädt

Freitagmittag, 14. Januar, stellte ein 40-jähriger Ford-Fahrer sein Fahrzeug in der Burgstraße in Wittenberge ab. Als er den PKW am nächsten Tag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass offenbar ein Unbekannter gegen den rechten Außenspiegel und die Beifahrertür getreten hatte und beides stark beschädigt hatte.

Der Sachschaden wird auf 1.500,00 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein weiterer Fall von Vandalismus am Auto ereignete sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Karstädt. Ein 59-Jähriger, der seinen Opel in der Nacht in der Eichenallee in Karstädt am Fahrbahnrand abgestellt hatte, musste am nächsten Morgen feststellen, dass ein Unbekannter die Fahrertür beschädigt hatte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt auch hier wegen Sachbeschädigung.

Von MAZ-online