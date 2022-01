B189 bei Wittenberge: Fahrbahn am Dienstag mehrfach kurz gesperrt

Wittenberge

Der Verkehr auf der Bundesstraße 189 bei Wittenberge wird am Dienstag, 25. Januar, zwischen 9 und 17 Uhr mehrmals für wenige Minuten angehalten. Betroffen ist der Abzweig nach Geestgottberg kurz hinter der Elbebrücke bei Wittenberge in beiden Richtungen.

Grund dafür sind Kampfmittelsondierungen, die erforderlich sind, bevor in diesem Bereich Tiefbauarbeiten für den Neubau der Autobahn 14 beginnen können. Sollten die Arbeiten am Dienstag nicht abgeschlossen werden können, sind auch am Mittwoch weitere kurzzeitige Verkehrshalte erforderlich, teilte das zuständige Bauunternehmen mit.

Von MAZonline