Bau des Prignitzer Hospizes in Wittenberge im Plan

Wittenberge

Nach zweijähriger Vorbereitung und Planung begann mit dem symbolischen ersten Spatenstich am 10. Oktober 2019 die Bauphase des Prignitzer Hospizes in Wittenberge am Elsternweg 15. Bereits im Jahr 2016 begannen sich die Mitarbeiter der Ruppiner Hospizgesellschaft und des Palliativ-Stützpunkts Nordwest-Brandenburg Gedanken über ein Hospiz in der Prignitz zu machen.

Allen voran Professor Dieter Nürnberg, Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft. Im Jahr 2017 wurde dann das Konzept dafür erstellt. Von den Krankenkassen kam die Versorgungszusage. „Die Bauarbeiten liegen exakt im Plan. Der Bau hat mit der Corona-Pandemie glücklicherweise nichts zu tun. Wir liegen sehr gut in der Zeit”, informierte der Vorsitzende des Fördervereins Prignitzer Hospiz, Torsten Bock, am Dienstag in einem Gespräch. Der Betrieb des Hospizes könne somit Anfang 2021 starten.

Eine der rund drei Millionen Euro Baukosten bereits verbaut

Eine der rund drei Millionen Euro Baukosten sei schon verbraucht. Am 29. April um 15 Uhr werde auf der Baustelle eine Art Richtfest gefeiert, wegen der Corona-Krise aber nur in sehr kleiner Form. In erster Linie sei es für die Bauarbeiter bestimmt, die sowieso auf der Baustelle tätig sind. Erwartet werden aber auch Vertreter des beauftragten Architekturbüros, der Bauunternehmen und der Betreibergesellschaft.

Trotz Coronakrise wird zügig weitergebaut.. Quelle: Jens Wegner

„Kommt es unerwarteterweise zu Lockerungen in den derzeitigen Kontaktbeschränkungen, sind alle Interessierten eingeladen, am Richtfest teilzunehmen”, so Bock. Viele trauten sich derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht aus dem Haus. „Das ist falsch. Der Osterspaziergang beispielsweise ist wichtig für die Menschen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein”, zitierte er aus Goethes „Osterspaziergang“. Aber natürlich dürfe man nicht in Rudeln auftreten – ganz klar.

Hospiz-Betreiber auf Unterstützung und Spenden angewiesen

95 Prozent der laufenden Kosten des Hospizes tragen die Krankenkassen oder Pflegekassen. Die restlichen fünf Prozent müssen vom Träger erbracht werden. Dafür sind die Hospiz-Betreiber auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Im Februar 2018 haben sich Menschen eigens dafür zu einem Förderverein zusammengeschlossen, darunter Mediziner, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Träger aus dem Gesundheitswesen.

Spendenkonten für Unterstützer: Volks-und Raiffeisenbank Prignitz, IBAN: DE 27 1606 0122 0000 0893 89 oder Sparkasse Prignitz, IBAN: DE 29 1605 0101 1010 0133 07. Kontakt: Förderverein Prignitzer Hospiz e. V., Dr. Torsten Bock, 03877/5 61 78 34, E-Mail: info@hospiz-prignitz.de

Von Jens Wegner