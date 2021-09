Beirat in Wittenberge: Senioren mit kreativen Projekten

Wittenberge

Die Mitglieder des Seniorenbeirats in Wittenberge haben sich zum zweiten Mal mit der Stadtverwaltung getroffen, nachdem die begierige Vorsitzende Resi Kämling zurückgetreten war. Zu den Gästen gehörte Karsten Korup. Der Vorsitzende der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung lobte die Arbeit des Beirats. Seine langjährige Arbeit als Stadtverordneter habe oft gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit sei und dass die Politik Hinweise aus dem älteren Teil der Bevölkerung benötige um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Vorsitzender wird noch gewählt

Zu den neuen Mitgliedern des Beirats gehören Holger Grüttner, Barbara Haak, Rita Pöhl und Erika Schmeichel sowie Ellen Kübeck als beratendes Mitglied. Weiterhin dabei sind Lothar Haase, Elfi Jürgens, Kerstin Meierholz und Helga Wendelmuth. Der oder die neue Vorsitzende soll zusammen mit einem Stellvertreter noch in diesem Jahr gewählt werden.

Idee der Gesundheitsbuddys geboren

Darüber hinaus verfolgt der Beirat zusammen mit der Stadt ehrgeizige Ziele. Dazu gehört ein Projekt, dass die Potsdamer Gerontologin Gisela Gehrmann vorstellte. Hierbei werden Senioren zu sogenannten Gesundheitsbuddys qualifiziert. Diese unterstützen ehrenamtlich ältere Bewohner daheim mit sportlichen Übungen und Anleitungen, die dabei helfen, die Beweglichkeit im Alltag zu verbessern.

Das Projekt, dass bereits erfolgreich in Potsdam und weiteren Städten durchgeführt wird, stieß auch in Wittenberge bei den Mitgliedern des Seniorenbeirats auf großes Interesse. In einem ersten Schritt soll nun ein Konzept erarbeitet werden.

