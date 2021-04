Wittenberge

Seit rund einem Jahr steht das Kranhaus in der Wittenberger Elbstraße leer. Nun ist es verkauft und soll wieder mit Leben gefüllt werden. Lange Zeit wurde das Einzeldenkmal als Restaurant genutzt. Der neue Besitzer, der Berliner Unternehmer Sebastian Meyer, will es nun zum Tagungszentrum umgestalten. „Wir haben online gezielt nach einem Käufer für diese Immobilie gesucht und hatten auch viele Nachfragen. Herr Meyer hatte gleich Visionen und Ideen für die Nutzung”, sagt Immobilienberaterin Susanne Franke.

Zielgruppe sind Unternehmen

„Es war ein herzliches Willkommen in der Stadt. Wir sind offen angenommen worden und mit unseren Plänen inzwischen einen Schritt weiter”, sagte Sebastian Meyer.„Unsere Zielgruppe sind Unternehmen. Von Zeit zu Zeit, auch in Corona-Zeiten, muss man mal zusammenkommen. Das Angebot richtet sich an Teams aus Berlin und Hamburg oder der Region mit vier bis zwölf Personen, die intensiv und konzentriert zusammenarbeiten wollen”, ergänzt Meyer. Für den Bereich der gemeinsamen sportlichen Aktionen werde man unter anderem mit der Alten Ölmühle zusammenarbeiten, kündigte er an.

Respekt dem historischen Gebäude gegenüber

„Wir wollen regionale Ressourcen nutzen und Kooperationen mit verschiedensten regionalen Partnern eingehen”, so Meyer. Die Meetings sollen nicht nur auf die Arbeit reduziert sein. So sollen offene Events angeboten werden und alles, was zur Teambildung beiträgt. Die Umgestaltung erfolge mit Respekt gegenüber dem historischen Gebäude. Alt und Neu werde verbunden, die prägenden Elemente des Kranhauses mit aufgenommen. Der Charakter des Gebäudes werde erhalten bleiben. Knapp 300 000 sollen in den Umbau investiert werden.

Denkmalschutzbehörde ist informiert

Anfragen an die Denkmalschutzbehörde und das Bauamt laufen bereits. Ende dieses Jahres, hat sich Sebastian Meyer als Ziel gesetzt, soll alles fertig sein. Nachfragen möglicher Kunden seien schon da. „Eine Trainerakademie möchte 50 Tage pro Jahr fix buchen. Das ist ein guter Anfang”, sagt Meyer.

Projektleiterin Caroline Beutnagel erläuterte Details und geplante Umbaumaßnahmen der Architekten Raimund Schucht und Christian Rakautz aus Berlin. „Es werden Arbeitsbedingungen nach dem neuesten Stand der Technik geschaffen. Es gibt verschiedene Konferenzbereiche und auch einen Ort, an den man sich zurückziehen kann, wenn man beispielsweise mal ungestört telefonieren möchte”, sagte sie. Neben der Arbeit werden den Teams auch Freizeitaktivitäten angeboten, die das Teambuilding fördern – etwa Tauchen, Klettern, Standup-Paddeln oder Yoga.

„Es zeigt den Trend der Zeit“

Auch an eine Verköstigung und Übernachtung vor Ort ist gedacht. Eine kleine Küche bietet die Möglichkeit zum gemeinsamen Kochen. Weitere Optionen und Leistungen wie ein Einkaufsservice oder zusätzliche Trainer werden buchbar sein. Im Erdgeschoss sind die Küche, ein Kaminzimmer und das Esszimmer untergebracht. Es gibt Schlafboxen sowie sanitäre Anlagen. In der oberen Etage wird gearbeitet. „Die Teamarbeit passt ganz gut zur Stadt Wittenberge. Es zeigt den Trend der Zeit. Es wird hier an diesem schönen Ort einen gewissen Durchlauf an Leuten geben, die die Schönheit der Stadt nach außen tragen. Für uns als Stadt ist das ein wichtiger Punkt, den wir sehr begrüßen”, sagte Wittenbergers Bürgermeister Oliver Hermann.

Von Jens Wegner