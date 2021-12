Betrunkener verletzt Menschen in Wittenberge

Wittenberge

Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung nahm die Polizei am Freitagabend in der Bahnstraße in Wittenberge auf.

Drei Frauen angepöbelt

Zunächst kam es gegen 18.10 Uhr zu einer Schubserei, bei der eine 20 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Die Frau stand mit zwei weiteren Damen vor einem Haus. Dort rauchten und unterhielten sich die drei. Ein 34 Jahre alter Mann ging vorbei und pöbelte die Frauen unvermittelt an. Dabei zog er eine der Frauen von einer Treppe, so dass sie stürzte.

Die Frauen riefen daraufhin die Polizei und erstatteten Anzeige. Der sichtlich betrunkene Mann bestritt den Polizisten gegenüber die Tat.

Platzwunde an der Oberlippe nach Kopfnuss

Gegen 22 Uhr fiel derselbe Betrunkene dann erneut unangenehm auf: Er traf einen 58 Jahre alten Mann und verlangte von ihm, er solle jetzt Schulden in Höhe von 50 Euro an ihn zurückzahlen. Der Ältere wusste von keinen Schulden und weigerte sich, zu zahlen. Da verpasste der 34-Jährige ihm unvermittelt eine „Kopfnuss“, so dass der 58-Jährige eine leichte Platzwunde an der Oberlippe erlitt. Sanitäter versorgten die Wunde vor Ort.

Der betrunkene 34-Jährigen kassierte dann die zweite Strafanzeige des Abends, obwohl er erneut alles abstritt.

Von MAZ-online