Bibi Blocksberg verhext Besucher im Kulturhaus Wittenberge

Wittenberge

„Könnt ihr mich gut hören?”, fragte Bibi Blocksberg die kleinen und großen Gäste. „Jaaa” tönte es lautstark von den Kindern im Saal.

Am Sonnabend besuchte Deutschlands bekannte kleine Hexe das Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Mit ihrem Cocomico-Musical „Alles wie verhext!” tourt sie gerade durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit einer Priese Riechwurz rettete Bibis Oma die Hexenlimonade. Quelle: Jens Wegner

„Jeder kennt doch Tage, an denen einfach alles schiefläuft. Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Einen solchen Tag habe ich auch erwischt”, berichtete Bibi Bocksberg den Kindern.

Hexentreffen auf dem Blocksberg

„Heute ist Freitag der 30. April. Da treffen sich alle Hexen auf dem Blocksberg zur Walpurgisnachtfeier. Und ich darf das große Hexenfeuer anzünden”, berichtete Bibi aufgeregt. Aber schon nach dem Aufstehen ging alles schief. Kaum kam Bibi in die Küche gestolpert fiel sie auch schon hin.

Sie hatte schlecht geschlafen und in einen Albtraum geträumt, dass ihre Oma das hexische goldene Streichholz zum Entzünden des Hexenfeuers vergessen hatte. Am Frühstückstisch hatte Vater Bernhard Salz statt Zucker in seinem Kaffee und sein Frühstücksei war steinhart.

In der Schule ging das Malheur weiter. Bibi hat ihren Schulranzen vergessen und konnte deshalb ihrer strengen Lehrerin Frau Müller-Riebensehl ihre Hausaufgaben nicht vorzeigen. Sie hätte den Schulranzen einfach herbeizaubern können, aber zu hexen ist in der Schule streng verboten.

Als Bibi eine für sie zu schwierige Mathe-Aufgabe lösen sollte, hexte sie die richtigen Zahlen einfach herbei. Quelle: Jens Wegner

Doch als sie eine für sie zu schwierige Mathe-Aufgabe lösen sollte, hexte sie die richtigen Zahlen einfach herbei. Indes sammelte Bibis Mutter Barbara frische Kräuter für die Hexenlimonade. Doch als sie die Limonade kosteten, verbrannte sich Bibi nicht nur den Mund. Sie stellten mit Entsetzen fest, dass sie gar furchtbar schmeckt.

Oma kommt angeflogen

Gerade zur richtigen Zeit kam Oma Grete angeflogen. „Kein Wunder. Da fehlt Riechwurz”, sagte sie nach einer Kostprobe. Zum Glück habe sie immer etwas Riechwurz dabei. Die Limonade war gerettet.

Schon am Frühstückstisch hatte Bibis Vater Salz statt Zucker in seinem Kaffee und das Frühstücksei war steinhart. Quelle: Jens Wegner

Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt kam vorbei, um nach „sensationellen” Geschichten von öffentlichem Interesse zu suchen. Damit Bibis Vater mitkommen kann zur Walpurgisnachtfeier wollten sie ihn als Frau verkleiden, denn Männern ist die Teilnahme an der Feier eigentlich streng verboten.

Seit längerer Zeit ausgebucht

Mit 450 verkauften Karten war die Veranstaltung schon seit längerem ausverkauft. Belohnt wurden die Gäste mit vielen lustigen Liedern und liebevoll gestaltete Musical-Figuren. Es zeigte sich aber, dass die Spielzeit von zweimal einer Stunde zu lang für die Kinder war. Viele der Kleinen hielt es nach einer drei viertel Stunde kaum noch auf ihren Sitzen aus.

Von Jens Wegner