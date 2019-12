„Nichts ist unendlich”

Wittenberge

Die langjährige Leiterin der Wittenberger Stadtbibliothek „Martin-Andersen-Nexö”, Susanne Benesch, geht zum 1. Januar 2020 in den Ruhestand. Am Mittwoch kamen Kollegen und Wegbegleiter in die Bibliothek, um sie zu verabschieden.

„Die Zeit ist nun gekommen. Ich hatte das Glück, die Bibliothek in Wittenberge 40 Jahre lang begleiten zu können. Es war eine aufregende und spannende Zeit mit vielen Veränderungen von der kleinen Katalogkarte bis zum Internet oder vom gedruckten Buch zum E-Book”, blickte sie zurück.

Nicht immer sei es leicht gewesen, habe aber immer Spaß gemacht. Sie dankte ihren langjährigen Mitarbeiterinnen, ohne die sie es nicht geschafft hätte und lobte den guten Teamgeist der immer geherrscht habe. Gern denke sie an die Dienstbesprechungen der „Sechserbande” zurück, der sechs Köpfe der Prignitzer Bibliotheken. „Es war eine super schöne Zeit. Die Zukunft der Bibliothek liegt in sehr guten Händen”, sagte sie und schloss mit einem Zutat vom Dirk Michaelis: „Nicht ist unendlich”.

Viele Weggefährten und Kollegen verabschiedeten Susanne Benesch in den Ruhestand. Quelle: Jens Wegner

„Jetzt kommt der Moment, ihr in Gänze zu danken. Sie hat mit viel Herzblut in der Bibliothek gearbeitet, war mit Herz und Leidenschaft dabei. Das hat nicht nur ihr Team, sondern auch andere Führungskräfte motiviert”, würdigte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann ihre Leistungen. Er selbst habe sie erlebt in seiner Zeit als Leiter des Wittenberger Stadtmuseums „Alte Burg”.

Bürgermeister Oliver Hermann dankte Susanne Benesch für ihr Engagement in der Stadtbibliothek Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

„Sie war ein Vorbild für mich. Man konnte sich auf sie als Leiterin immer verlassen”, sagte der Bürgermeister. Sie hat sich immer in Erinnerung gerufen. Er zeigte sich optimistisch, was die neuen Führung der Bibliothek angeht. „Ich wünsche dir Gesundheit, und dass du uns noch ein bisschen begleitest.”

Susanne Benesch dankte gerührt für die Worte. „Die Kollegen haben dich immer geschätzt”, lobte Uwe Neumann, Werkleiter des Kultur-, Sport-, und Tourismusbetriebs Wittenberge, und freute sich, die Bibliothek einer neuen Generation übergeben zu können. Ab dem 1. Januar 2010 liegt die Leitung der Stadtbibliothek Wittenberge in den Händen von Carolin Renkewitz.

Fernstudium in Rostock

Im Jahr 1976 fing Susanne Benesch an, in der Stadtbibliothek Wittenberge zu arbeiten. Ab 1977 leitete sie die Zweigbibliothek im Horning und begann gleichzeitig ein Fernstudium in Rostock. Von 1983 bis 1988 arbeitete sie in der Gewerkschaftsbibliothek im Nähmaschinenwerk und kehrte 1988 wieder zurück in die Stadtbibliothek, die sie ab 1991 bis heute leitet.

In dieser Zeit wurden die Zweigbibliothek und die Kinderbibliothek aufgelöst. 1998 zog die Bibliothek in die Bernard-Remy-Straße um. Den geplanten Umzug der Bibliothek ins Wittenberger Bahnhofsgebäude bereitete sie mit vor. Unter ihrer Leitung wurde im Jahr 2007 das 100jährige Jubiläum der Wittenberger Bibliothek gefeiert und die Jugendmediathek eröffnet.

Bei vielen Veranstaltungen begrüßte Susanne Benesch interessante Gäste wie Hilmar Thate und Hellmuth Karasek.

Von Jens Wegner