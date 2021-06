Auf den ersten Blick war in Lanz am Dienstag alles wieder ruhig. Doch die Lanzer sind immer noch aufgewühlt: Der 64-jährige frühere Feuerwehrchef des Ortes soll am Montag seiner von ihm getrennt lebenden 62-jährigen Ehefrau mit der Kettensäge den Kopf abgetrennt und sich danach selbst mit der Kettensäge getötet haben. Fest steht: Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei dort anrücken musste.