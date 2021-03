Brandenburg und Sachsen-Anhalt wollen grenzübergreifend Wirtschaft stärken

Wittenberge

Die Wirtschaftsfördergesellschaften der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG), haben am Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Ziel beider Gesellschaften ist es, länderübergreifend die wirtschaftliche Entwicklung im östlichen Sachsen-Anhalt und im westlichen Brandenburg mithilfe der Digitalisierung voranzutreiben.

Unterzeichnung per „digitalem Handschlag“ besiegelt

Kein Zufall war es, dass die Unterzeichnung eingebettet war in einen Online-Workshop zum Thema „Smart Country“: Gerade für die ländlichen Räume sehen beide Partner erhebliche Chancen, von der Digitalisierung zu profitieren und zum „Smart Country“ zu werden.

Die beiden Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (Brandenburg) und Achim Willingmann (Sachsen-Anhalt) sowie die Chefs die Wirtschaftsfördergesellschaften, Steffen Kammradt (WFBB) und Thomas Einsfelder (IMG), unterzeichneten die Vereinbarung und besiegelten sie quasi von Rechner zu Rechner per digitalem Handschlag.

Wittenberge als leuchtendes Beispiel

Worum es bei all dem geht, ließ sich im Workshop zunächst vor allem am Beispiel von Wittenberge erklären. Dort hatten der Summer of Pioneers und der angeschlossene Digitalsommer solche Auswirkungen, wie sie auch Bürgermeister Oliver Hermann nie erwartet hätte.

Ein Angebot zum Arbeiten in Co-Working-Spaces für interessierte Städter mit dem Clou, dass man ihnen in Wittenberge auch Wohnraum anbot, hatte die Folge, dass sich viele derjenigen, die mitgemacht hatten, tatsächlich entweder in der Prignitz niedergelassen haben oder aber in Kontakt geblieben sind.

Wittenberges Transformation vom Absteiger zur Stätte der Innovation

Ein Projekt mit Vorbildwirkung also, zumal daraus gemeinsame Netzwerke von Einheimischen und Zugezogenen entstanden sind. Klar ist auch die Absicht, die Region kulturell zu beleben. Für Oliver Hermann bleibt aber auch wichtig, dass diese Entwicklung einhergeht mit dem Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur, etwa über die Einführung des Einstundentaktes für den ICE in Wittenberge.

Stolz aber ist Oliver Hermann vor allem, dass sich die Wahrnehmung von Wittenberge gewandelt hat – von einem Ort in der Abstiegsspirale zu einer Stätte der Innovation. Die Stadt ist auch ein guter Anknüpfungspunkt für die neue Vereinbarung, denn schließlich beginnt Sachsen-Anhalt direkt auf der anderen Seite der Elbe.

Neue Perspektiven für ländliche Regionen

„Das westliche Brandenburg und das östliche Sachsen-Anhalt verzeichnen eine positive wirtschaftliche Entwicklung“, sagt Steinbach, „mit der Kooperationsvereinbarung wollen die Wirtschaftsfördergesellschaften beider Länder diese erfreuliche Entwicklung länderübergreifend ausbauen“, ergänzte er. Ähnlich äußerte sich sein sachsen-anhaltinischer Kollege Willingmann.

Insbesondere die Digitalisierung eröffnet den ländlichen Regionen neue Perspektiven, finden auch die beiden Wirtschaftsförderer. Denn digital Arbeitende können sich ihren Arbeitsort frei auswählen. Co-Working-Spaces, Kreativorte und digitale Dörfer bringen eine hohe Dynamik in die Region. „Wir betrachten diese Räume als ,Smart Country‘, die wir länderübergreifend in Brandenburg und Sachsen-Anhalt unterstützen wollen.“

Spannende Projekte beiderseits der Landesgrenzen

In der Kooperationsvereinbarung sind Themen wie Vernetzung, Projektunterstützung sowie Vermarktung als gemeinsame Ziele und Aufgaben aufgeführt.

Das Thema „Smart Country“ zählen beide Wirtschaftsfördergesellschaften zu ihren zentralen Aufgaben. In erfolgreichen Beispielen wie dem „Coconat“ in Bad Belzig, dem geplanten KoDorf in Wiesenburg oder dem „Atelier Offen“ in der Altmark sehen sie spannende Möglichkeiten für ländliche Räume.

Von Bernd Atzenroth