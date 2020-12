Neuruppin

Er habe eine schöne Wohnung in Wittenberge gehabt mit einem schönen Ausblick auf den Kinderspielplatz und netten Leuten, sagte Ronny W. Bis auf seine Nachbarn, die „eine Macke haben“.

Die wollten ihn alle fertigmachen, da stecke auch die Polizei mit drin. „Da ist was faul.“ Er sieht sich als Opfer von Überwachungsmaßnahmen durch die Nachbarn. Deshalb sitze er vor Gericht – zu Unrecht.

Angeklagter möglicherweise krank und nicht schuldfähig

Das sieht die Staatsanwaltschaft anders. Sie hat den 38-Jährigen wegen Brandstiftung angeklagt. Sie geht davon aus, dass er für die Taten wegen einer psychischen Krankheit möglicherweise nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die dritte Große Strafkammer des Landgerichts muss nun darüber entscheiden, ob er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.

Gezündelt, um sich zu wärmen

Im Februar 2019 setzte Ronny W. Teile eines Schrankes in seinem ehemaligen Elternhaus in der Altmark in Brand. Das Haus stand leer. „Das ist das erste Fachwerkhaus, das in Deutschland gebaut wurde. Dort bin ich aufgewachsen“, sagte er.

Er habe das Haus nicht abbrennen wollen, sondern Feuer gemacht, weil ihm kalt gewesen sei. Bei der Polizei hatte er von Stimmen gesprochen, die ihm befohlen hätten, dorthin zu fahren und auch, dort ein Feuer zu legen.

Dass wollte er so nicht stehen lassen und betonte, er habe sich nur wärmen wollen. Die Stimmen verfolgten ihn, wie er sagte, auch im Gerichtssaal. Stimmen, die ihn seit vier Jahren stalken würden.

Er fühlt sich von den Nachbarn überwacht

Er habe aus seiner Wohnung in Wittenberge in die alte Heimat flüchten müssen, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Seine Nachbarn würden ihn ständig überwachen – mit Drohnen. Die Aufnahmen würden sie dann ins Internet stellen und ihn als „Wichser“ bloßstellen.

Am 14. Mai habe er mit seinen Hanteln trainiert und dazu Wodka getrunken. Als er mal aus den Fenster geguckt habe, sei überall Polizei gewesen. Die stand auch vor seiner Tür und befragte ihn, ob ihm etwas an der Wohnung unter ihm aufgefallen sei. „Ich habe ihm gesagt, dass es dort ein Tötungsdelikt mit zwei Opfern gegeben hat“, sagte der Beamte.

Ronny W. hatte nichts bemerkt, äußerte dem Polizisten gegenüber nur, dass die Wohnung eigentlich leer stehe. Er gehe aber davon aus, dass von dort aus jemand eine Drohne starte, die ihn in seiner Wohnung beobachten würde. „Das kam mir etwas suspekt vor. Er hat auf mich schon einen komischen Eindruck gemacht“, sagte der Beamte.

Angeklagter glaubt, betäubt worden zu sein

Zu dem Feuer in seiner Wohnung befragt, meinte Ronny W., jemand müsse in seiner Wohnung gewesen sein und die Kerze, von der er sicher war, sie nicht angesteckt zu haben, angezündet und unter sein Bett gestellt haben. Er selbst sei eingeschlafen und erst bei der Polizei in Perleberg am Folgetag aufgewacht, mit einer Nachwirkung, als sei er betäubt gewesen.

Die Beamten, die zur Tatortabsicherung am späten Nachmittag noch vor Ort waren, hatten den Angeklagten gesehen, wie er die Treppe hochging und, stark nach Alkohol riechend, kurze Zeit später das Haus verließ, mit jeweils einer Flasche Bier und Wein in der Hand. Eine Blutprobe ergab einen Wert von 1,91 Promille.

Wenig später entdeckte ein Beamter den Brand aus der Wohnung von Ronny W.

Am Donnerstag wird weiter verhandelt.

Von Dagmar Simons