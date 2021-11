Saunameister Peter Storch aus Breese ermöglicht es Saunafans, überall und jederzeit in der Sauna zu schwitzen. Sein Start up vermietet mobile Zeltsaunen für Terrasse, Garten oder Seeufer. Das Zelt, in dem man auch bei Außentemperaturen von minus 20 Grad richtig schwitzen kann kommt aus – Sibirien.