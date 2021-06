Breese: Woidke gibt Deich und Kreisstraße frei

Breese

Da freute sich Johann Förster: Wenn alles gut geht, dann wird der Sechstklässler an der Waldschule Breese keine Sandsäcke zum Hochwasserschutz mehr stapeln müssen. Denn der neue Hochwasserdeich in Breese ist endlich fertig. Am Freitag wurde er nun freigegeben. Dafür waren Ministerpräsident Dietmar Woidke und Umweltminister Axel Vogel gekommen.

Nie wieder Sandsäcke stapeln müssen

Johann Förster (r.) begrüßte Dietmar Woidke für die Waldschule Breese und hatte da noch eine Frage. Quelle: Bernd Atzenroth

2013 noch war es, dass sich Dietmar Woidke in Breese beim großen Hochwasser die Füße nassmachte und dabei ziemlich nachdrücklich davon überzeugt wurde, dass hier etwas geschehen muss. Damals war es vor allem der Rückstau der hochwasserführenden Elbe in die Nebenflüsse, der auch Breese mit überschwemmt hatte. Die Anfänge des Projekts reichen aber noch weiter zurück, nämlich bis 2006 – auch damals war Woidke als brandenburgischer Umweltminister beteiligt. „Wenn man zurückblickt, dann haben wir die Zeit gut genutzt“, sagte der Ministerpräsident.

Nun für das nächste Jahrhunderthochwasser gerüstet

„Breese war immer wieder von Hochwasser betroffen“, hielt Axel Vogel fest. Mit der Abnahme des Bauloses 3b gebe es nun einen Schlussstrich unter die gesamte Maßnahme. Breese ist nun hochwassersicher für ein Jahrhunderthochwasser von 7,95 Meter Höhe.

Die gesamte und größtenteils neue Hochwasserschutzlinie ist 4 555 Meter lang. Der circa 1 000 Meter lange Abschnitt des Bauloses 3b ist ein Kombinationsbauwerk aus einer Hochwasserschutzanlage und auf der Deichkrone der Kreisstraße 7031 vom Ortsausgang Breese bis zur Stepenitzbrücke im Norden. Baustart war Ende Juli 2020. Die Baukosten beliefen sich auf 3,26 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren wurden über 20 Millionen Euro investiert.

Der Deich bei Breese ist endgültig fertiggestellt. Zur Eröffnung kamen Ministerpräsident Dietmar Woidke, Minister Axel Vogel und Landrat Torsten Uhe (l.). Quelle: Bernd Atzenroth

70.000 Tonnen Sand verbaut

Geschäftsführer Jens-Peter Carstens von der Meyer Tiefbau erklärte, dass 70 000 Tonnen Sand angeliefert und eingebaut wurden. Diese Menge wurde von 2800 Sattelzügen angefahren. Durch die Aufbereitung von 35 000 Tonnen vorhandenem Material und Oberboden habe man dem Kreislaufwirtschaftsgesetz entsprochen und knapp 100 Tonnen CO2 eingespart.

Im Zuge des Deich-Neuaufbaus wurden über 2,5 Kilometer alte Leitungen ausgebaut und fachgerecht entsorgt. Auf dem Deich wurden über 9 500 Quadratmeter neue Asphaltflächen hergestellt. Viel Lob erhielt Projektleiter Robert Schmidt.

Nun ist das Band durchtrennt. Quelle: Bernd Atzenroth

Uhe mahnt Polder Lenzerwische an

„Heute ist ein besonderer Tag“, findet auch der Prignitzer Landrat Torsten Uhe, der daran erinnerte, dass mit dem Polder in der Lenzerwische noch ein großes Hochwasserschutzprojekt ansteht. Wichtig war ihm auch die Verbindung von Stadtentwicklung und Hochwasserschutz, hier dokumentiert durch die neue Straße auf dem Deich. Daneben gibt es auch noch einen brandneuen Fahrradweg.

Als 30 Weltkriegsbomben gesprengt werden mussten

Der Bad Wilsnack-Weisener Amtsdirektor Torsten Jacob erklärte, dass nun ein ganzes System für Hochwasserschutz fertig sei und erinnerte an Mühen, Geduld und Kompromissbereitschaft, die dafür über 15 Jahre nötig waren. „Wir mussten den Behörden erstmal klar machen, dass in Breese was passieren muss“, sagte auch Ortsbürgermeister Werner Steiner.

Er erinnerte an die Schwierigkeiten, als hier entlang des Deichs 30 Weltkriegsbomben gefunden wurden und gesprengt werden mussten.

Die letzte Frage stellte Johann Förster

Nun aber hat Breese andere Probleme, die andere gerne hätten. „Wir müssen eine neue Kita bauen“, sagte Steiner, denn es gibt viele neue junge Bewohner. Das wirkt sich auch bereits auf die Waldschule aus, deren Schüler- und Lehrerschaft zahlreich am Deich vertreten waren. „Herr Uhe, können wir für unsere Schule noch einen Zuschuss bekommen?“ fragte denn auch Johann Förster, der als Vertreter der Schule sprach.

Von Bernd Atzenroth