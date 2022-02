Wittenberge

Wie umgehen mit rechtspopulistischen und demokratiefeindlichen Gruppierungen, die aktuelle Themen – beispielsweise die Corona-Pandemie – nutzen, um Hetze zu betreiben und Stimmung zu machen? Die Stadt Wittenberge lädt für kommende Woche zu zwei Veranstaltungen ein, auf denen es unter anderem um diese Frage geht.

Bürgerdialog vor dem Kulturhaus

Auf dem Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus findet am Dienstag, 22. Februar, ab 18 Uhr ein Bürgerdialog unter dem Motto „Aushalten – Innehalten – Gegenhalten“ statt. In der Einladung des Demokratieforums und der evangelischen Kirche heißt es unter anderem: Die Belastungen durch die Corona-Pandemie sind sehr groß. Kontakte sind eingeschränkt, ein öffentlicher Austausch ist kaum möglich. Kinder und Jugendliche wie auch Seniorinnen und Senioren und Kranke spüren das sehr deutlich.“

„Das lässt uns nicht kalt“

Und weiter: „Existenzsorgen belasten viele Menschen. Angehörige leiden unter dem Verlust geliebter Personen, die an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben sind. Langzeitfolgen der Corona-Erkrankung sind spürbar. In vielen Berufen müssen Personalnöte kompensiert und ersetzt werden.“ Das lasse auch die Organisatoren des Bürgerdialogs nicht kalt. „Wir wollen gemeinsam über unsere Erfahrungen in der Pandemie sprechen und aktuelle Probleme miteinander teilen“, heißt es weiter. Dazu gehört auch der Dank an all jene, die „den Laden offen und hochhalten.“

Mitten im Zentrum

Gleichwohl soll rechten und demokratiefeindlichen Gruppierungen nicht die Benennung dieser Themen überlassen werden. Um eine Instrumentalisierung solcher Fragen zu unterbinden, findet der Bürgerdialog mitten im Wittenberger Zentrum statt.

„Aushalten – Innehalten – Gegenhalten“ – unter diesem Motto steht die Veranstaltung am 22. Februar. Quelle: Jens Wegner

Dabei sollen verschiedene Probleme besprochen und erörtert werden – zum Beispiel folgende Fragen: Wie geht es dem sozialen Bereich? Wie dem Sport und unserem Pflege- und Gesundheitswesen? „Wittenberge ist und bleibt eine weltoffene, demokratiefreundliche und tolerante Stadt. Gemeinsinn, Akzeptanz und Verantwortung sind uns grundlegend“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren, die alle Bürger, und demokratischen Kräfte einladen, den Termin wahrzunehmen.

Verschiedene Redebeiträge

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Oliver Hermann gibt es Redebeiträge von Birka Eschrig (Kreissportbund), Kerstin Schulz (Geschäftsführerin AWO Prignitz) und Karsten Krüger (Geschaftsführer KKH Prignitz). Die Moderation übernimmt Annette Flade, für die musikalische Begleitung sorgen die Band „Kokas“ und Bläser.

Kerzen statt Fackeln am 25. Februar

Drei Tage später, am 25. Februar, heißt es dann: Kerzen statt Fackeln. Unter diesem Motto ruft das Demokratieforum Prignitz zu einer „Lichterkette gegen Rechts“ auf und lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, sich zu beteiligen – aus aktuellem Anlass. An diesem Tag will nämlich der III. Weg, eine rechtsextremistische Partei, um 19 Uhr eine Versammlung vor dem Kultur- und Festspielhaus abhalten. Die Forderungen der Partei III. Weg seien eine Gefahr für das demokratische Zusammenleben, begründet die Organisatoren. Die Partei nutze die Verunsicherung der Menschen aus, um ihre Ziele zu erreichen.

Deshalb wollen die Mitglieder des Demokratieforums zusammen mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zeigen, dass in Wittenberge und in der Prignitz kein Platz für rechtsextremes Gedankengut ist. In einem Aufruf heißt es: „Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer, Zivilgesellschaft sowie demokratische Parteien werden gemeinsam in einer Lichterkette zeigen, dass wir weltoffen und tolerant sind. Daher braucht Wittenberge am 25. Februar Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit, dieses Zeichen zu setzen!“

Besucher sollen Kerzen in Gläsern mitbringen

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr die Ecke gegenüber dem Kulturhaus (Bäckerstraße/Bahnstraße). Die Veranstalter bitten alle darum, eine Kerze in einem Glas mitzubringen.

Von MAZonline