Wittenberge

Mit bunt leuchtenden Sternenstäben in der Hand verfolgten rund 400 Kinder und Erwachsene am Sonnabend die Produktion des Theaters Cocomico aus Hürth bei Köln „Conni – Das Zirkus-Musical!” im großen Saal des Kultur- und Festspielhauses Wittenberge.

„Könnt ihr mich alle sehen und hören?”, fragte Conni die Kinder, als sie auf die Bühne kam. „Ja”, antworten sie lautstark begeistert. „Manege frei für Conni – das Zirkus-Musical”, rief sie den Kindern zu und kündigte ihnen eine Vorstellung „mit Überraschungen und viel Tamtam” an. „Wir wollen euch aktiv seh’n, dann kann schon nichts mehr schief geh’n. Sensationell!”, sang Conni. Die richtigen Töne traf sie beim Singen nur gelegentlich. Aber das störte die Kinder nicht.

Eine weitere Szene aus dem Zirkus-Musical. Quelle: Jens Wegner

„Ich bin schon so aufgeregt”, sagt sie und berichtete von ihrem Vorhaben, denn am Wochenende hatte sie etwas ganz Besonderes vor. In ihrem Kindergarten soll es eine große Zirkusaufführung geben. Eine Nacht vorher darf sie dort schon mit ihren Freunden Julia und Simon übernachten.

Mit ihrem Teddy und Kater Mau probte sie voller Erwartung schon das erste kleine Kunststück zu Hause. Kater und Teddy balancieren über die Turnbank und fielen dabei auf die Seite. Die Kinder in Saal amüsierten sich prächtig. Connis Mutter Annette und ihr Vater Jürgen, die eben zur Tür reinkamen, schafft es gerade so, die Aufgabe zu bewältigen. „So stelle ich mir Zirkus vor”, schwärmte Conni.

Conni und der Kater. Quelle: Jens Wegner

Nun aber ab in den Kindergarten, drängten die Eltern. Haustiere dürfen nicht mit. Also muss Kater Mau zu Hause bleiben. „Hallo, ich bis Erlebnispädagoge Heiner”, stellte sich ein Bärtiger vor, der schon im Kindergarten wartete. „Hier läuft alles nur nach meinen Ideen”, stellte er gleich klar. Die Kinder waren darüber enttäuscht, denn sie wollten auch selbst aktiv werden.

Conni wird Zirkusdirektorin

Plötzlich klingelte Heiners Mobiltelefon. „Ich muss weg. Ein anderes erlebnispädagogisches Projekt ruft mich”, entschuldigte sich Heiner und verschwand. „Was sollen wir nun machen?”, fragte sich Conni, die sich schon so sehr auf den Zirkus gefreut hatte.

Dann hatte sie eine Idee. „Soll ich unsere Zirkusdirektorin sein?” „Ja”, riefen die Kinder begeistert. Der Vater bot sich an, die Rolle des Zauberers zu übernehmen. Auch Kater Mau, der sich heimlich ins Gesteck geschlichen hatte, sollte eine Zirkusrolle übernehmen. Sie spielten „Verstecken und Erschrecken”.

Conni ist eine beliebte Kinderbuchfigur

Das Musical schrieben Marcell und Tiffany Gödde. Letztere führt die Regie. Die Musik dazu schrieb Andy Muhlack. Cassia Kürten war verantwortlich für die Choreografie.

Conni zählt zu den beliebten Kinderbuchfiguren und begeistert seit rund 30 Jahren Kinder ab drei Jahren. Für die jungen Leser ist Conni eine Art beste Freundin, die genau wie sie die verschiedensten Situationen des Alltags meistert. Weit über 100 verschiedene Conni-Bücher sind in den vergangenen Jahren erschienen.

Von Jens Wegner