Ausnahmezustand an der Wittenberger Elbtalgrundschule und der Awo-Kita im Gehrenweg in Perleberg. 16 ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und sieben Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Landkreises waren am Mittwoch auf dem Schulhof und dem Kita-Gelände mit den Abstrichen für Corona-Tests bei insgesamt 505 Personen beschäftigt. Die außergewöhnlichen Maßnahmen hat das Gesundheitsamt angeordnet, nachdem eine Familie mit fünf Kindern an Corona erkrankt ist.

Nachdem sie namentlich aufgerufen wurden, sind die betroffenen Kinder zusammen mit einem Elternteil nacheinander auf den Schulhof geleitet und die Abstriche durchgeführt worden. Die Wartenden vor dem Schulgebäude blieben größtenteils auf Abstand, trugen Mund-Nase-Masken. Es herrschte keine bedrückte Stimmung. Die Leute blieben entspannt und warteten geduldig, bis sie aufgerufen wurden. Die Aktion schienen gut organisiert zu sein. Die Tests verliefen zügig und reibungslos.

Bis 14 Uhr soll die Aktion beendet sein

Am Sonnabend wurde ein Mann, der stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde, positiv auf Corona getestet. Der Vater hatte auch seine fünf Kinder infiziert. Die Kinder besuchen derzeit die Wittenberger Elbtalgrundschule, beziehungsweise sind in der Awo-Kita „Haus der kleinen Strolche” im Gehrenweg untergebracht.

Das Gesundheitsamt Prignitz ordnete die Schließung der Schule und der Kita an. Getestet werden sollten 316 Kinder der Schule, dazu 45 Lehrer und Mitarbeiter der Schule sowie 144 Personen aus der Kita. Bis 14 Uhr sollten bei allen 505 Personen Abstriche gemacht worden sein, so der Plan. In den nächsten Stunden und Tagen soll eine weitere Kontaktverfolgung der positiv Getesteten vorgenommen werden.

Erste Ergebnisse sollen laut Gesundheitsamt am Donnerstag vorliegen.

Von Jens Wegner