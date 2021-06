Mit mehr als 250 Einsatzkräften sicherte die Polizei am Sonnabend die Demonstration gegen den Weiterbau der A14 in Wittenberge ab. Die dafür gesperrte Elbbrücke hätte früher als vorgesehen freigegeben werden können, doch mehrere Abseilaktionen am Geländer verhinderten dies und riefen Höhenretter auf den Plan.