Wittenberge

Der Friedensteich Wittenberge ist seit Freitag ganz offiziell eine von landesweit nur zwei Freizeiterholungsstätten der Brandenburgischen Sportjugend. Zur Kennzeichnung und für die Außenwirksamkeit wurde dazu am Freitag das entsprechende Schild angebracht. „Für mich ist es das I-Tüpfelchen, was für uns in Wittenberge die Zusammenarbeit mit der Stadt im Bereich Sport betrifft”, sagte Lutz Lange von der Freizeitpark Wittenberge GmbH als Pächterin der Anlage am Friedensteich. „Seit 1997 sind wir Partner der Brandenburgischen Sportjugend. Nur in Blossin gibt es noch eine Jugendfreizeitstätte der Brandenburgischen Sportjugend.”

„Als Stadt könnten wir den Friedensteich nicht erhalten“

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann sagte: „Es musste jemand da sein, der die Anlage nach vorn bringen und so ein Areal letztlich erhalten kann. Allein als Badestätte könnten wir als Stadt den Friedensteich nicht erhalten.“ Durch die Arbeit der Betreiberin sehe er Perspektiven an diesem Ort. Deshalb konnte die Stadt eine Summe von über einer Million Euro aus Bundesmitteln in die Sanierung investieren. Parallel zur Sanierung des Teichs wird das Umfeld aufgewertet. Entstehen sollen bis 2022 unter anderem ein Niedrigseil- und Motorikgarten, ein Kinderspielbereich, eine Wasserbahn und Minigolffelder.

1000 Kinder pro Jahr sind das Ziel

„Seit 20 Jahren sind wir als Sportjugend Brandenburg hier”, sagte Robert Bosch, Jugendsekretär der Brandenburgischen Sportjugend. Es sei wichtig, Kindern in den Ferien Sportangebote zu unterbreiten. „Ich bin froh, dass wir das weiter so anbieten können.” 509 Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren, überwiegend aus Brandenburg, aber auch aus ganz Deutschland, werden bis zum Ende der Sommerferien dort gewesen sein. Das sei eine Hausnummer, würdigte Bosch. 1000 Kinder pro Jahr strebe er als Ziel für die Zukunft an. „Der Strand ist sehr schön geworden”, lobte er. „Dass wir in der Prignitz aktiv sind und hier feste und zuverlässige Partner haben, wollen wir auch nach außen tragen.“

200 000 Euro für die Modernisierung

Lutz Lange betonte, wie schwierig es sei, Landeseinrichtungen aufs Land zu bringen. „Mehr Wert für eine Region kann man gar nicht bringen. Mehr geht mit diesem Projekt nicht. Mit dem Friedensteich, der Schwimmhalle, der Funtasy World und dem Klettergarten sind wir jetzt in der Lage, ein Stück Sport-Tourismus anzubieten, das nicht mal Potsdam hat”, sagte er – und kündigte obendrein an, 200 000 Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Unterkünfte auf dem Gelände zu investieren.

Lesen Sie auch:

Funtasy World in Wittenberge ist jetzt offen

Von Jens Wegner