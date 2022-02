Diebe prügeln in Wittenberge auf Detektive ein

Wittenberge

Rabiate Diebe verletzten am Freitag zwei Ladendetektive in einem Lebensmittelgeschäft. Die hatten gegen 20.55 Uhr in der Bahnstraße in Wittenberge einen 16 Jahre alten Jugendlichen beim stehlen erwischt.

Ladendieb wehrt sich heftig

Die Ladendetektive sahen, wie der Junge eine Flasche Mischbier und eine Packung Wiener einsteckte und den Laden verlassen wollte. Daran wollten sie ihn hindern. Doch der 16-Jährige wehrte sich mit Händen und Füßen, so dass die Detektive ihn schließlich am Boden fixierten.

Kumpane prügeln auf die Ladendetektive ein

Das sahen seine beiden Begleiter im Alter von 17 und 23 Jahren. Beide schlugen und traten nun auf die Ladendetektive ein, um ihrem 16 Jahre alten Kumpel zu helfen. Die beiden Ladedetektive (34 und 41 Jahre alt) trugen Kratzer und leichte Prellungen davon.

Diebstahl mit einem Messer

Die Polizei kam und konnte die Lage beruhigen. Die Polizisten durchsuchten den 16-Jährigen und fanden bei ihm neben dem Diebessgut auch ein Messer. Deshalb muss sich der Dieb nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten und seine beiden Begleiter wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jugendliche waren auf Trebe

Da die beiden Jüngeren als vermisst gemeldet waren, brachten die Polizisten sie in eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Den 23-jährigen hatte die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Eine entsprechende Mitteilung zu seinem Aufenthalt brachte die Polizei auf den Weg.

Von MAZ-online