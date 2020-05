Wittenberge

Diebe drangen in der Nacht zu Sonntag in der Parkstraße in Wittenberge in eine Werkstatt ein. Dort stahlen sie mehrere Sportwaffen. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden wurde mit circa 3000 Euro angegeben.

Anzeige

Von MAZ-online