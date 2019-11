Wittenberge

Nach dem Hinweis eines Bürgers ist in Wittenberge ein gestohlener elektrischer Krankenfahrstuhl schnell wiedergefunden worden. Der Besitzer hatten diesen am Donnerstag gegen 19.30 Uhr vor einem Haus in der Poststraße abgestellt und den Zündschlüssel unter das Sitzkissen gelegt, teilte die Polizei mit. Am nächsten Vormittag war der Krankenfahrstuhl verschwunden.

Noch bevor der Mann bei der Polizei Anzeige erstattete, wurde der Krankenfahrstuhl wieder aufgefunden.

Von MAZonline