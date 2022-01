Wittenberge

Am Dienstag hat ein Telekommunikationsgeschäft in der Lenzener Chaussee in Wittenberge zwei Pakete mit diversen Mobiltelefonen erhalten. Der Bote stellte die Sendungen im Geschäft auf einem Verkaufstresen ab. Eine Mitarbeiterin packte die Ware anschließend aus und stellte dabei fest, dass die Anzahl der in den Paketen befindlichen IPhones nicht mit der auf dem Lieferschein angegebenen Anzahl übereinstimmte.

In den Paketen befanden sich zwei Geräte weniger als auf den Lieferscheinen angegeben. Eines der Pakete wies zudem zwei verschiedene Paketklebebänder auf. Es besteht der Verdacht, dass dieses Paket im Verlauf der Lieferkette durch unbekannte Personen geöffnet, die Geräte entnommen und das Paket im Anschluss wieder geschlossen wurde. Durch die Mitarbeiterin wurde sowohl der Paketlieferdienst als auch die Polizei über den Sachverhalt informiert.

Sachschaden: 1387 Euro

Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von 1387 Euro.

