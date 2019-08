Wittenberge

Es geht auf Entdeckungsreise in die Innenstadt. Beim Digitalsommer am Samstag, 10. August, in Wittenberge öffnen Stadt, Bauherren und private Eigentümer Gebäude, die normalerweise verschlossen bleiben. Den ganzen Tag über gibt ein vielfältiges Programm, das am Bahnhof beginnt und am ehemaligen Nähmasch...