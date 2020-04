Wittenberge/Kehrberg

Drei Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei am Wochenende in der Prignitz aus dem Verkehr gezogen: Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr kontrollierten Polizisten in der Wittenberger Karl-Marx-Straße einen 44 Jahre alten Mercedesfahrer, der keinen Führerschein mehr hatte.

Auch das Auto war nicht mehr zugelassen

In der Nacht zu Sonntag erwischte die Polizei gegen 0.40 Uhr in Wittenberge einen 34 Jahre alten Opel-Fahrer ohne Führerschein in der Perleberger Straße. Der Opel war zudem zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben.

Bereits am Freitagmorgen gegen 9.50 Uhr kontrollierte die Polizei in der Vettiner Straße in Kehrberg einen Suzuki. Auch dessen 35 Jahre alter Fahrer hatte keinen Führerschein. Die Beamten nahmen den Männern die Autoschlüssel ab und leiteten Strafverfahren ein.

