Drei Männer sollen am Sonnabend gegen 19.25 Uhr in Wittenberge Züge der Deutschen Bahn auf jeweils 25 Quadratmeter besprüht haben. Dabei wurden sie beobachtet. Zwei der Täter wurden in der Nähe gestellt.

Sie hatten 50 Spraydosen mit unterschiedlichen Farben dabei. Die Männer sind 25 und 31 Jahre alt und stammen aus dem Landkreis Oberhavel. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch unklar.

