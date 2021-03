Drei Zweiradfahrer unter Drogen in Wittenberge

Wittenberge

Zwei berauschte Motorradfahrer erwischte die Polizei am Freitag in Wittenberge: den ersten gegen 14.30 Uhr in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße – ein Drogenvortest bei dem 21-Jährigen reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt mehrere Strafanzeigen..

Den zweiten Motorradfahrer stoppten Polizisten gegen 18:45 Uhr in der Wilhelmstraße. Der 58 Jahre alte Mann roch nach Alkohol. Ein Test zeigte 0,67 Promille an.

Mit Amphetaminen im Blut auf dem Elektroroller

egen seiner unsicheren Fahrweise fiel ein 23 Jahre alter Mann auf einem Elektroroller am Freitagt gegen 16:45 Uhr in Wittenberge der Polizei auf. Die Beamten kontrollierten den Mann in der Perleberger Straße. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Auch dieser junge Mann musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen den Roller-Fahrer leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

