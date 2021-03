Was sich am Samstag bei einer Polizeikontrolle in Wittenberge abspielte, dürfte auch für die Verkehrspolizisten vor Ort nicht alltäglich gewesen sein: Der Fahrer eines VW, der in einen Blitzer geraten war, beschwerte sich erst lautstark über den seiner Meinung nach zu Unrecht ermittelten Verstoß, dann ergab sich für die Beamten jedoch schnell ein ganz anderes Bild.