Wittenberge

Stephan Michelis schaute auf ein erfolgreiches erstes Jahr des Elbhospiz „Weiße Berge“ in Wittenberge zurück. Im Beisein von Bürgermeister Oliver Herrmann blickte der Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft auf die ersten zwölf Monate der Einrichtung zurück, die im Januar 2021 nach mehrmonatiger Bauzeit im Elsternweg eröffnet wurde. Rund drei Millionen Euro hatte der Neubau gekostet.

25 Mitarbeiter im Elbhospiz Wittenberge

Derzeit werden im Elbhospiz Wittenberge acht Bewohner betreut. Zum Team gehören 25 Mitarbeiter im Bereich der Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung. Besonders freut sich Stephan Michelis über die zusätzliche Unterstützung von mehreren Ehrenamtlern. Diese kämen zumeist aus der Prignitz und seien sowohl bei der Begleitung der Gäste des Hauses als auch im Küchendienst oder bei Gartenarbeiten eine große Unterstützung.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausblick auf das kommende Jahr

Im kommenden Jahr steht zudem eine Erweiterung des Angebots an: In einem zweiten Schritt soll ab Juli auch das Tageshospiz mit vier Plätzen öffnen. Das sei schon länger geplant gewesen und werde derzeit tüchtig vorbereitet, so dass es schon bald damit losgehen kann.

Lesen Sie auch:

Bürgermeister Oliver Hermann nutzte den Besuch für eine Spende an den Förderverein des Prignitzer Hospizes. Bei den 250 Euro handelt es sich um eingespartes Geld. Wie auch schon im vergangenen Jahr verzichtete die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr darauf, Weihnachtskarten zu verschicken. Außerdem übergab Oliver Hermann einige Exemplare der beliebten Wittenberger Kalenderblätter für 2022.

Bürgermeister Oliver Hermann, Fördervereinsvorsitzender Torsten Bock und Stephan Michelis, Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Zudem bedankt sich das Team des Elbhospiz „Weiße Berge“ bei Regine und Lothar Blache, die eine große Weihnachtspyramide als Leihgabe zur Verfügung gestellt haben. Diese schmückt den Eingangsbereich der Einrichtung, woran sich Gäste, Bewohner und Mitarbeiter erfreuen.

Von Marcus J. Pfeiffer