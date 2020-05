Wittenberge

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Wittenberge konnte die Polizei die Identität von einem der beiden toten Männer klärten. Bei ihm handelte es sich um einen 48 Jahre alten litauischen Staatsangehörigen. Die litauische Botschaft wurde darüber informiert.

Leichen mit Stichwunden

Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Opfers dauern noch an. Am 14. Mai waren in der Dr.Salvador-Allende-Straße in Wittenberge zwei Leichen gefunden worden. Die beiden Männer waren vermutlich erstochen worden.

Wohnung diente zur Quarantäne

Weiter hieß es, die Wohnung sei gemietet worden, um Arbeiter wegen des Corona-Virus’ in Quarantäne zu halten. Noch während die Polizei in dem Haus ermittelte, war dort in einer anderen Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei sah aber keinen Zusammenhang des Brandes mit dem Mord.

