Einbruch bei McDonalds in Wittenberge: Polizei nimmt 35-Jährigen fest

In das Schnellrestaurant McDonalds in der Lenzener Chaussee in Wittenberge sind in der Nacht zu Montag mehrere Täter eingedrungen. Polizisten bemerkten den Einbruch gegen 2 Uhr, woraufhin zwei Täter unerkannt flüchteten.

35-Jähriger steht unter Drogen

Es gelang allerdings, einen 35-Jährigen festzunehmen. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Kokain. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Am Tatort sicherte ein Kriminaltechniker Spuren und Gegenstände der Täter. Zu einem Diebstahl kam es nicht. In der Inspektion wurde der Tatverdächtige am Montag erkennungsdienstlich behandelt und unter Hinzuziehung eines Dolmetschers – der Mann kommt aus dem Kosovo – von Mitarbeitern der Kriminalpolizei vernommen. Danach wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

