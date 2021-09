Elblandgrundschule in Wittenberge: Grundstein für neuen Hortanbau gelegt

Wittenberge

„Es ist ein besonderer Bau, der hier entsteht“, sagt Oliver Hermann. Der Wittenberger Bürgermeister hat am Donnerstagvormittag mit beteiligten Baufirmen den Grundstein für den Hortanbau der Elblandgrundschule in der Dr.-Salvador-Allende-Straße gelegt. Gemeinsam mit Schulleiter Thorsten Grabau und Hortleiter Tobias Wagnitz versenkte er eine Zeitkapsel ins Fundament.

Kinder füllen Zeitkapsel mit Erinnerungen

Diese hatten die Kinder der Grundschule zuvor mit allerhand Sachen gefüllt, etwa aktuellen Tageszeitungen, Münzen, einem Corona-Schnelltest und einer FFP2-Maske, den Bauplänen des Anbaus, einem T-Shirt der Elblandgrundschule und Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler. „Die Zeitkapsel wird nun mindestens die nächsten 100 Jahre unter dem Hortanbau verweilen, bis sie wieder geöffnet wird“, sagt Oliver Hermann.

Die Kinder füllten zusammen mit dem Bürgermeister und Hortleiter Tobias Wabnitz eine Zeitkapsel mit den aktuellen Tageszeitungen, Münzen, und - passend zum aktuellen Corona-Geschehen, auch mit einem Schnelltest und einer FFP2-Maske. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Er lobte den raschen Fortschritt: „Die Zeit war knapp.“ Noch ein weiteres Schuljahr wollten weder er noch die Stadtverordneten warten. Der Platz werde schließlich so schnell wie möglich gebraucht. Zurzeit besuchen 197 Schülerinnen und Schüler den Hort und es werden immer mehr. Deshalb hat die Stadtverwaltung darauf verzichtet zu warten, bis der Antrag auf Fördermittel positiv bescheinigt ist.

Hortanbau kostet 1,5 Millionen Euro

„Wir haben die Kosten über unseren Haushalt abgesichert und vorzeitig mit den Bauarbeiten begonnen“, so Oliver Hermann. Eine Förderung ist aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm beantragt. Sollte diese bewilligt werden, wird der rund 1,5 Millionen Euro teure Anbau zu neunzig Prozent gefördert. Bislang gibt es aber nur die Zusage, mit dem Bau vorzeitig beginnen zu dürfen.

Bürgermeister Oliver Hermann hinterlegt die Zeitkapsel im Fundament des neuen Anbaus. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Notwendig wird der Hortanbau aufgrund stetig steigender Schülerzahlen. Bereits jetzt sind Hort und Grundschule ausgelastet, urteilt die Stadt. Derzeit besuchen 317 Schüler und Schülerinnen die Elblandgrundschule. „In den letzten Jahren kamen immer mehr Klassen hinzu“, sagt Schulleiter Thorsten Grabau. Die Stadtverwaltung rechnet mit rund einhundert weiteren Schulkindern bis zum Jahr 2024.

Lesen Sie auch:

Bereits Ende August begannen die vorbereitenden Arbeiten für den Hortanbau. Dieser erstreckt sich künftig über rund 470 Quadratmeter und schließt direkt an das bestehende Schulgebäude an. Insgesamt werden sechs Räume mit Größen zwischen 20 und 63 Quadratmetern geschaffen. „Am Freitag kommt der Beton, nächste Woche beginnen die Maurerarbeiten“, sagt Dennis Kathke aus dem Bauamt.

Bereits Ende August begannen die vorbereitenden Arbeiten für den neuen Anbau des Hortes der Elblandgrundschule. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zum Anbau gehören ein großzügiger Flurbereich, der auch als Begegnungsort dient, Spielräume, ein Experimentierraum, ein Bauraum, ein Kreativraum sowie ein Snoozle-Raum. Hinzu kommen Sanitärräume für Mädchen und Jungen sowie die Betreuer und Betreuerinnen. Es entstehen auch drei neue Klassenräume und ein größeres Lehrerzimmer. Im Juli 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Elblandgrundschule vor Abriss gerettet

Bereits in der Vergangenheit hat sich einiges in der Elblandgrundschule getan. „Beinahe hätte die Schule abgerissen werden müssen. Doch das konnten wir verhindern“, sagt Oliver Hermann. Zu wichtig sei das Gebäude für einen großen Teil der 1700 Kinder in der Stadt gewesen. Man entschied sich, das Gebäude zu sanieren und zu erweitern. So entstand nicht nur schon eine neue Außenanlage, sondern jetzt auch ein geräumiger Hortanbau.

Von Marcus J. Pfeiffer