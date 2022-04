Wittenberge

Die ersten Blumen wachsen im Garten der Tagespflege „Lebenswert“ in der Perleberger Straße in Wittenberge. Die Schüler der Klasse 5a der Elblandgrundschule fanden dort im Sachunterricht einen neuen Ort für ihr Gartenprojekt. Jung und Alt haben sich zusammengetan und wollen den Hochbeeten mit Pflanzen, Kräutern, Obst oder Gemüse gemeinsam ein neues Leben einhauchen.

Diebe brechen auf Schulhof ein

Die Idee für einen eigenen Garten auf dem Schulhof war schneller vorbei, noch bevor es richtig losgehen konnte. „Wir wurden Opfer eines Diebstahls“, berichtet Klassenlehrerin Jana Bendig. Das war vor knapp einem Jahr. Die sechs angelegten Hochbeete im hinteren Bereich des Schulhofes standen erst wenige Tage, dann waren zwei von ihnen auch schon wieder weg. Diebe hatten sich dort über Nacht zu schaffen gemacht.

Die Stadtwerke Wittenberge sponserten die neuen Hochbeete für das Gartenprojekt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Es war für uns unverständlich, wer so rücksichtlos sein kann und Sachen von Kindern entwendet“, sagt Jana Bendig. Unverständlich war ihr auch, dass die Diebe offenbar extra über den hohen Zaun der Schule geklettert sein mussten, um sich die Einzelteile der Hochbeete rüberzureichen. „Wir mussten also umplanen, schließlich sollten die übrig gebliebenen Hochbeete ja nicht auch noch verschwinden.“

Kooperation mit Tagespflege in Wittenberge

Etwa zur gleichen Zeit traf Schulleiter Torsten Grabau bei einem Tag der offenen Tür auf Sabrina Linder von der Tagespflege „Lebenswert“. Sie fragte, ob Schüler der Elblandgrundschule Interesse hätten, gemeinsam mit den älteren Leuten den Garten der Tagespflege in Stand zu halten, berichtet Jana Bendig. So zog der Garten der Klasse 5a um und entwickelte sich zu einem Gemeinschaftsprojekt zwischen Generationen.

Finn-Luca Maxara (11), Ben Krüger (11) und Eddy Bublitz (10) nehmen gerne die Harken in die Hand und befreien den Garten von Laub. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Aufgrund der ganzen Verzögerung, konnten wir bisher noch nicht so viel anpflanzen“, sagt Jana Bendig. Mittlerweile war es schon Spätherbst und der Winter kam mit schnellen Schritten. „Vergessen haben wir unser Gartenprojekt in der kalten Jahreszeit aber nicht.“ Schüler harkten Laub zusammen – teilweise auch nach Unterrichtsschluss sowie in den Ferien. Darunter waren auch Finn-Luca Maxara, Ben Krüger und Eddy Bublitz.

Grundschüler arbeiten mit älteren Leuten zusammen

Die Kinder sind mit Freude dabei und beschäftigen sich auch mit den Besuchern der Tagespflege. „Es gab schon einige gemeinsame Spielenachmittag“, berichtet Sabrina Lindner. Und die Schüler können von den älteren Leuten noch einiges lernen. „Sie haben ihnen erklärt, wie man Tomaten anpflanzt und den Boden für Bohnen umgräbt.“ So würden sie sich gegenseitig ergänzen und ihre Wünsche mit einbringen.

Die Osterglocken und Krokusse blühen schon in den übrig gebliebenen Hochbeetteilen des Diebstahls im vergangenen Jahr. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Einen großen Ertrag wird die Ernte in diesem Jahr aber aller Voraussicht nach nicht erbringen. „Vielmehr geht es um den Lerneffekt und die gemeinsame Aktion“, sagt Jana Bendig. Sollte doch mal reifes Gemüse davon abfallen, könnte man vielleicht für alle einen Eintopf kochen, schlägt Sabrina Linder vor. Doch bis Gemüse oder Obst wachsen, kommen zunächst Frühblüher wie Osterglocken und Krokusse aus dem Boden. Sie wachsen in den vom Diebstahl verschonten Hochbeeten.

Haustiertag zum Start des Gartenprojektes

Von Beginn an mit dabei sind die Stadtwerke Wittenberge. Sie haben die Hochbeete der Elblandgrundschule gesponsert und sind auch am neuen Standort ein fester Partner. „Ich finde es wichtig, dass sich die Kinder mit dem Thema auseinandersetzen und ihnen die Natur näher gebracht wird“, sagt Christin Drescher, verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Sie war am vergangenen Freitag Gast zum offiziellen Start der Gartenprojektes.

Zum offiziellen Auftakt des Gartenprojektes veranstalteten die Schüler ein Haustiertag - Vater Henrik Schenko brachte Kaninchen und Meerschweinchen mit. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Vater Henrik Schenko hatte Kaninchen und Meerschweinchen mit in den Garten gebracht. Die Kinder hatten sich einen Haustiertag gewünscht, der den Tag mit weiteren Hunden abrundete. Weiterhin kündigt Sabrina Lindner an, dass es am 7. Mai zum fünfjährigen Bestehen der Tagespflege einen Kuchenbasar geben soll. Der Erlös kommt je zur Hälfte dem Hospiz in Wittenberge und dem Gartenprojekt zugute.

