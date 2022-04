Elektroniker Frank Walkenhorst aus Wittenberge: 30 Jahre im Geschäft

Wittenberge

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann gratulierte in dieser Woche einem besonderen Elektromeister zum Jubiläum: Frank Walkenhorst aus Wittenberge gründete im März 1992 sein Unternehmen. 30 Jahre ist das jetzt schon her.

Elektriker ist Künstler in Freizeit

In seiner Freizeit ist der Elek­tromeister künstlerisch tätig. Er malt abstrakte Gemälde. Mit diesem Hobby fing er erst vor einigen Jahren an. Seine Werke sind allesamt sehr farbenfroh und bekommen auch in der Kunstszene große Aufmerksamkeit.

Lesen Sie auch:

Mehr als 3000 Instagram-Fans verfolgen sein Schaffen. Im November 2019 erhielt Frank Walkenhorst die Möglichkeit, drei seiner Kunstwerke in der renommierten Van-der-Plas-Gallery in Manhatten (New York) auszustellen.

Aktuell zieren seine Bilder unter anderem die Räume der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge.

Von MAZonline