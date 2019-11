Wittenberge

Ein Mann und eine Frau haben sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wittenberger Zimmerstraße gegenseitig verletzt.

In ihrer Wohnung geriet eine 30-Jährige mit einem 37-Jährigen erst in Streit, dann zog er ihr an den Haaren und sie schlug dem Mann einmal ins Gesicht. Beide kamen mit leichten Blessuren davon.

Nachdem die Polizei Angelegenheit geklärt hatte, kehrte der 37-Jährige in seine eigene Wohnung zurück. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

