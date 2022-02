Wittenberge

Ganz unkonventionell vom Bett aus eröffnete Museumsleiter Marcel Steller die neue Sonderausstellung. Im Wittenberger Stadtmuseum „Alte Burg” wird seit Sonntag die Schau „Liebe Liebe“ gezeigt – passend zum Valentinstag. Das hätte er sich noch im vergangenen Coronajahr nicht träumen lassen, meinte er.

Das Thema der Ausstellung sei ein sehr ernstes. „Es geht um die Liebe – einem Gefühl. Wir kennen es als Schmetterlinge im Bauch. Wenn wir jung sind, aber auch im Alter”, sagte er. In der Ausstellung gehe es aber auch um die Gefühlswelt im Allgemeinen.

Marcel Steller eröffnete die Ausstellung ganz unkonventionell vom Bett aus. Quelle: Jens Wegner

Die neue Exposition könne spielend erfahren und erlebt werden, sagte er. Ein Museum sei für ihn nicht nur Geschichtszahlen, sondern ein Ort für Ausstellung und ein Zentrum der Begegnung. „Schon vor 2500 Jahren wurde die Liebe in der Bibel im Hohelied erwähnt”, sagte er und las anschließend zwei Liebesgedichte aus einem Buch, das im Jahr 1890 erschienen ist. „Die Liebe ist ein Thema für jeden Tag. Spielen Sie! Probieren Sie es aus! Machen Sie eine Kissenschlacht!”, forderte er die Gäste auf.

Ausstellung im Stadtmuseum gleicht einer Wohnung

Die Ausstellung ist so ähnlich wie eine Wohnung aufgebaut. Der Besucher geht durch Räume wie Schlafzimmer, Küche oder Festsaal. Die Zimmer sollen Ordnung bringen in die vielen Gedanken und Hoffnungen rund um die Liebe. Der Festsaal beispielsweise ist ein Ort zum Feiern. Genutzt wird er für Hochzeiten und Geburtstage bis zur Beerdigung. Nicht immer werden die Türen für Gäste so großzügig geöffnet wie bei einem Fest. Türen bilden ein Sinnbild für menschliche Beziehungen. Deshalb finden sie sich in vielen Redewendungen wieder: „die Tür vor der Nase zuschlagen” oder „einen Fuß in die Tür kriegen”.

Die Wanderausstellung ist am Sonntag eröffnet worden und noch bis Mitte Mai im Wittenberger Stadtmuseum zu sehen. Quelle: Jens Wegner

Das Schlafzimmer ist ein Rückzugsort, ein geschütztes Nest. Es dient zum Kuscheln und Lieben, zum Gesundwerden und Weinen, sich unter der Decke verstecken oder zum Erholen und Träumen. Auf dem Bett können die Besucher ein Memory-Spiel mit Kissen spielen.

Die Wohnküche ist ein Treffpunkt für alle. Hier können die Besucher einen Familien-Eintopf anrichten. Dabei geben drei Spieler wahllos jeweils eine Zutat in einen großen Topf. Nachdem die Spielzeit abgelaufen ist, können sie sich gemeinsam ansehen, was sie da gekocht haben. Neu erfundene Gerichte können dann als Rezept aufgeschrieben werden.

Die Ausstellungsbesucher testeten die Mitmachangebote der neuen Exposition. Quelle: Jens Wegner

An einem Liebeskraft-Messer können Paare ihre Liebeskraft messen und elektronisch darstellen lassen. Am Story-Telefon werden nach Eingabe einer Telefonnummer Liebesgedichte rezitiert. Wer selbst einen Liebesbrief an die Elbestadt Wittenberge verfassen möchte, hat im Museum die Gelegenheit dazu. „Mann kann entweder etwas schreiben oder – für Kinder – malen. Die Liebesbriefe werden im Sommer im Uhrenturm in einer Ausstellung gezeigt”, sagte Marcel Steller.

Besucher können Liebesbriefe an Wittenberge schreiben

Mehr Informationen über die Wanderausstellung gibt es im Internet unter www.liebe-liebe.de. Die zweisprachige Ausstellung ist für Kinder ab neun Jahre, Jugendliche und Erwachsene konzipiert. Sie kann noch bis zum 12. Mai im Wittenberger Stadtmuseum besucht werden.

Von Jens Wegner