Erste Fridays-for-Future-Demonstration in Wittenberge

Wittenberge

Schüler der Wittenberger Montessori-Schule luden ein, am Freitag auf die Straße zu gehen, um für die Bewältigung der Klima-Krise zu kämpfen. Sie fordern eine Politik, die dieser Aufgabe gerecht wird.

Mit emotionalen Worten haben die Schüler ihre Wut über die aktuelle Klimapolitik zum Ausdruck gebracht.

„ Fridays for Future” ist in Wittenberge angekommen. „200 bis 250 Schülerinnen und Schüler unserer Schule, der Oberschule Wittenberge des Wittenberger Gymnasiums und der Grundschule Baek erwarten wir. Dazu kommen noch Leute, Kinder und auch Erwachsene, die uns unterstützen wollen”, sagte Sebastian Kindervater, Lehrer an der Montessori Schule. Auf der Wiese gegenüber der Schule im Wittenberger Horning wurden die Protagonisten von Schulleiter Peter Awe begrüßt.

„Wir können noch etwas verändern“

„Ich bin begeistert, wie hoch der Zuspruch ist”, freute er sich. „Warum muss ich mir in meinen jungen Jahren schon Sorgen um das Klima machen?”, fragte Liva Basrawie, Schülerin der 7. Klasse, die zusammen mit ihrer Mitschülerin Carla Ewert die Protestaktion organisierte. „Lasst uns was fürs Klima tun! Lasst uns kämpfen, so lange wir noch können!”, forderte sie die Versammelten auf. „Wir können noch etwas verändern, bevor es zu spät ist. Wir brauchen unsere Erde. Aber diese Erde braucht uns nicht.”

Mit dem Slogan „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!” setzte sich der Zug in Richtung Wittenberger Rathaus in Bewegung. Auf dem Elmshorner Platz vor dem Rathaus angekommen, hielten einige Schülerinnen und Schüler des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums kurze emotional geladene Reden.

„Jeder einzelne kann etwas dazu beitragen, das Klima zu retten”, sagte Johanna Hamann in ihrer Rede. Als Beispiele nannte sie, keine Äpfel aus Brasilien zu kaufen und kein Soja, weil für den Transport viel Energie benötigt und Kohlendioxid ausgestoßen werde. Sie rief dazu auf, statt dessen regionale Produkte zu nehmen, wodurch auch noch die hiesigen Bauern unterstützen werden.

Aufruf zum Verzicht

Außerdem müsse der Fleischkonsum reduziert werden. „Für die Rinderzucht wird hektarweise Wald gerodet. Das schadet dem Klima”, sagte sie. „Wieso müssen Gurken in Plastik eingeschweißt sein?”

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO hätten heute elf von 15 Kindern Plastik im Körper. Die Auswirkungen seien noch nicht bekannt. Johanna Hamann rief dazu auf, auf Kreuzfahrten mit Schiffen und auf Flüge zu verzichten, weil dabei sehr viel Kohlendioxid ausgestoßen wird.

Andere Redner und Rednerinnen erinnerten daran, dass die Auswirkungen der Klima-Krise bereits deutlich spürbar sind. Als Beispiele wurden das Artensterben und der Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur der Erde genannt.

Jeder sollte bei sich selbst beginnen

Es gab Appelle, mit der Bahn zu fahren oder Fahrgemeinschaften zu bilden. „Wir sind verantwortlich. Wir können es nicht immer auf die anderen schieben. Wir müssen selbst anfangen!”, lautete der Aufruf. Anschießend läuteten die Glocken der Evangelischen Kirche Wittenberge. Damit brachte die Kirchengemeinde ihre Unterstützung für die Demonstration zum Ausdruck.

Dann bewegte sich der Zug weiter in Richtung der Wittenberger Innenstadt. „Alle Schulen waren eingeladen. Einige Schulleiter verboten ihren Schülern zur Demo zu gehen”, kritisierte Anselm Ewert am Rande. Natürlich müsse nicht jeder mitmachen. Es dürfe aber auch niemandem verboten werden.

Von Jens Wegner