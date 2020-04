Wittenberge

Zwei Fahrraddiebe hat ein aufmerksamer Bürger am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem Salomon-Herz-Platz vor dem Bahnhof in Wittenberge beobachtet und die Polizei gerufen.

Bundespolizei schnell zur Stelle

Bundespolizisten, die sich am Bahnhof aufhielten, erwischten die beiden 30 und 36 Jahre alten Männer noch am Tatort und durchsuchten die Verdächtigen. In der Hosentasche des 30-jährgen fanden die Beamten zwei Überraschungseier, in denen sich Substanzen befanden, die dem Drogenmilieu zuzuordnen sind.

Anzeige

Rauschgift in der Hosentasche

Neben einer Anzeige wegen Diebstahls muss sich der 30-jährige nun auch wegen des Verdachtes des Rauschgiftbesitzes verantworten. Das gestohlene Fahrrad wurde dem Eigentümer übergeben. Die Ü-Eier stellte die Polizei sicher.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online