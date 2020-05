Wittenberge: Brand im Rathaus hat sich nicht bestätigt

Wittenberge

Für die Feuerwehrleute in Wittenberge war das zunächst ein großer Schreck: Das Rathaus sollte brennen. Zu dieser Meldung rückten die Brandschützer am Samstagabend in die August-Bebel-Straße aus. Ein Anwohner will während eines kräftigen Gewitters Rauch in der Nähe des Dachstuhls gesehen haben. Er wählte gegen 21.15 Uhr den Notruf.

Kein Rauch und keine Flammen

„Ich habe mich schon auf eine lange Nacht eingestellt“, sagt Einsatzleiter Robert Kaliske gegenüber der MAZ vor Ort. Alle verfügbaren Kräfte und Mittel machten sich umgehend auf den Weg zur Einsatzstelle. Doch schon zu Beginn gab es eine kleine Entwarnung: Es war auf dem ersten Blick nichts zu sehen – kein Rauch und keine Flammen.

Die Feuerwehr in Wittenberge rückte am Samstagabend mit einem Großaufgebot in die August-Bebel-Straße aus. Ein Anwohner will Rauch aus dem Dachstuhl des Rathauses gesehen haben. Das hat sich letztlich nicht bestätigt. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Ein Trupp ging ins Innere des Rathauses. Dort haben die beiden Feuerwehrleute die oberen Stockwerke nach dem Brandherd abgesucht, aber nichts gefunden. Dann fiel dem Einsatzleiter auf, das einige Dachziegel fehlen. Daraufhin brachten die Brandschützer die Drehleiter in Stellung und suchten den Dachbereich von Außen ab, auch hier ohne Ergebnis.

Feuerwehr bricht Einsatz ab

Einen Brand gab es nicht. Daraufhin suchten Polizisten den Anwohner zu Hause auf, der den Brand meldete. Sie ließen sich noch einmal ganz genau beschreiben, was er sah. Die Feuerwehrleute konnten unterdessen den Einsatz abbrechen. Sie waren mit 29 Brandschützern auf sechs Fahrzeugen vor Ort.

Während des Einsatzes war der Bereich ums Rathaus herum weiträumig abgesperrt. Das Restaurant im Keller des Gebäudes musste kurzzeitig evakuiert werden. Die Mitarbeiter und Gäste konnten kurze Zeit später wieder in Innere. Verletzt wurde niemand. In nur wenigen Minuten war das Gewitter am Samstagabend über die Stadt hinweg gezogen.

Von Marcus J. Pfeiffer