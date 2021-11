Wittenberge

Im Sommer hat sich die Filmemacherin Dora Heinze mit ihrem Team auf die Suche nach Beispielen der neuen Aufbruchstimmung in Wittenberge gemacht. Die daraus entstandene Reportage „Ein Sommer in Wittenberge – Eine Stadt im Aufbruch” wurde am Mittwoch erstmals im Speicher der Alten Ölmühle gezeigt. Am 9. November um 20.15 Uhr wird der Film im RBB-Fernsehen ausgestrahlt.

Beste Sendezeit im RBB

„Wir haben für diese Reportage viel Zeit in Wittenberge verbracht und eine mutige Stadt vorgefunden. Wir waren auf der Suche nach einer Stadt, die was Neues probiert”, sagte die Redakteurin Franziska Schulz-Elmalih. „Der Filmtitel ist vielversprechend. Sowas hatten wir noch nicht. Das ist eine Premiere, bevor der Film schließlich zur besten Sendezeit im RBB-Fernsehen gezeigt wird”, freut sich Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

Streifzug aus der Vogelperspektive

„Mit Schwung in eine neue Zeit”, beginnt die Sprecherin im Film die Geschichte über das neue Wittenberge. Die Kamera streift aus der Vogelperspektive über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, die Alte Ölmühle und das ehemalige Nähmaschinenwerk. Silke Biefel ist die letzte Mitarbeiterin, die heute noch dort arbeitet. Sie verkauft Ersatzteile für Nähmaschinen aus DDR-Produktion. „Das war noch Qualitätsarbeit”, schwärmt sie, während sie Teile sortiert.

Geschichten über Geschichten

Außerdem kommen Zeitzeugen zu Wort. Die Geschichte über das Singerwerk wird erzählt. Die Musiker Mira Lange und Martin Seemann berichten von ihrem Umzug von Berlin nach Wittenberge und wie sie die Kulturlandschaft in ihrer neuen Heimat bereichern. Tobias Spill, Informatiker aus Mainz, erzählt, wie er in Wittenberge einen Neuanfang beginnt und die Mosterei Elbland gründet. Gerhard Richter, damals Abteilungsleiter in der Ölmühle, erzählt, wie marode zu DDR-Zeiten alles war und unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wurde. Lutz Lange berichtet schließlich, wie er das Areal der Alten Ölmühle kaufte und daraus eine Hotelanlage entstehen ließ.

Bei der Filmpremiere herrschte großer Andrang. Viele Besucher wollten die Erstausstrahlung in Wittenberge erleben. . Quelle: Jens Wegner

„Man muss erstmal was von der Geschichte der Stadt erzählen, um deren Entwicklung zu begreifen. Was Wittenberge ausmacht ist, dass sowas großes wie die Ölmühle wieder läuft, aber auch die vielen kleinen Betriebe, die besonders nachhaltig und klimafreundlich sind”, sagt Dora Heinze.

Ziel: ein kleines Stadtporträt im Sommer

„Unser Ziel war ein kleines Stadt-Porträt im Sommer. Wir waren auf der Suche nach dem Aufbruch und haben ihn deutlich gespürt. Wittenberge stand als Synonym für eine kaputte Kleinstadt”, ergänzte sie. Zwölf Tage lang drehte das Team unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. „Das war furchtbar. Ich kam mir vor wie der Berliner Tod, der Corona aufs Land bringt”, blickte sie zurück.

Lesen Sie auch Lichtersonntag in Wittenberge im November

„Endlich mal ein Film, der Wittenberge positiv zeigt. Dora Heinze hat gut recherchiert”, urteilte die ehemalige Wittenberger Museumsleiterin Birka Stövesandt über den Film. „Die Regionalität hervorzuheben ist wichtig. Vieles, was wir heute in Wittenberge haben, war vor zehn Jahren noch undenkbar. Man muss sich bewusst machen, wo die Stadt herkommt, um zu schätzen wo sie jetzt steht”, sagte Bürgermeister Oliver Hermann.

Von Jens Wegner