Lütkenwisch

Es ist der 19. August 1974 – ein Montag, und ein nasskalter, unangenehmer Tag.

Heute besucht Hans Georg Lemme, der in Groß Breese bei Wittenberge lebt und zur Zeit in Schwerin seinen Grundwehrdienst ableistet, seine Familie. Gegen Mittag taucht der 21-Jährige plötzlich auf, obwohl er keinen Ausgang hat. Denn einfach geflohen ist er, um dem Wachdienst im Bützower Gefängnis, wozu er eingeteilt worden ist, zu entgehen.

Wie aus dem links neben dem Denkmal errichteten Schild ersichtlich ist, befindet sich vor dem Monument nun auch der Hans-Georg-Lemme-Gedenkplatz. Quelle: Kerstin Beck

Nach dem Mittagessen gibt die Mutter ihm noch West-Obst, eine Apfelsine und eine Banane, mit. „Ja, die nehme ich“, sagt er, dreht sich dann um und fährt auf seinem Moped weg. Es wird ein Abschied für immer sein.

Denn: Nicht bei seiner Kompanie landet der junge NVA-Angehörige, sondern in Cumlosen, wo er sich heimlich versteckt. Es dämmert schon, als er sich gegen 20 Uhr an die Elbe schleicht.

Besatzung eines DDR-Grenzsicherungsboot entdeckt den Mann

Niemandem hat er von seinem Plan, in den Westen abzuhauen, etwas gesagt. Doch: Kaum im Wasser, wird er von einem DDR-Grenzsicherungsboot des GR8 bereits empfangen und regelrecht gejagt. Anderthalb Stunden dauert die Hatz auf den „Grenzverletzer“, bei der auch ein Suchscheinwerfer eingesetzt wird. „Hört auf, ich bin doch einer von euch!“, schreit der Flüchtling immer wieder verzweifelt.

Gegen 22.30 Uhr ist alles vorbei, Hans Georg Lemme ist nicht mehr zu sehen.

Um 22.34 Uhr gibt es als Geheime Verschlusssache die Tagesmeldung Nr. 231/74 an das Mielke-Ministerium in Berlin: „ein verhinderter Grenzdurchbruch DDR – BRD einer männlichen Person am Elb-Kilometer 472,5, 500 Meter südöstlich der Ortschaft Lütkenwisch“. Und im mündlich durchgegebenen Bericht heißt es: „Der Grenzverletzer weigerte sich ... an Bord zu kommen. Beim zweiten Anfahren ... wurde er durch den Bootskörper verletzt und ist vermutlich ertrunken“.

Zur selben Zeit zapft Klaus F. aus der Nähe von Schwerin, der beste Freund von Hans Georg Lemme, der hier in diesem Bereich zu seinen Wehrdienst verpflichtet ist und gerade eine Nachtschicht schiebt, die Telefonleitung an. Was soll man denn sonst vor Langeweile machen? „Da hörte ich diese Meldung und war entsetzt. Ich konnte es nicht glauben – er war doch sogar Rettungsschwimmer!“, sagt der Mann 40 Jahre später, und seine Tränen fließen erneut.

Der Ort heute: Ein wunderschöner Blick auf die Elbe vor Lütkenwisch. Quelle: Kerstin Beck

Einige Monate später findet die Trauerfeier statt. Die Breeser Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt, und Pfarrer Winterfeld, der eine ergreifende und regimekritische Andacht abhält, sagt später: „Die meisten Besucher waren Männer, es waren alles Fremde, aber Trauernde waren das nicht.“

19 Jahre später dann der Mauerfall und damit auch Öffnung der Stasi-Archive. 1993 erfährt die Familie Lemme endlich, was wirklich passiert ist. Keine zufällige „Verletzung durch den Bootskörper“, sondern eine gezielte Tötung. Und die Stasi hatte sogar die Frechheit besessen, die Trauerfeier auf Tonband aufzunehmen – denn das fand sich ebenfalls bei den Unterlagen.

Verhandlung vor dem Schweriner Landgericht

Am 24. Juni 1998 kommt die Bootsbesatzung vor das Schweriner Landgericht. Neun Tage später gibt es ein klares Urteil: Da eine Tötungsabsicht nicht erwiesen ist, wird der Führer des Patrouillenbootes freigesprochen. „Es spricht vieles dafür, dass der Mann in die Schiffsschraube geraten ist“, sagt der Richter. Schließlich ist im Obduktionsbericht ja lediglich von Verletzungen an Gesicht und Hals die Rede.

Ein ehemaliges Patrouillenboot ist in Schnackenburg (Kreis Lüchow-Dannenberg) neben dem dortigen Grenzlandmuseum zu besichtigen Quelle: Kerstin Beck

Um 2017 besucht ein ehemaliger Zoll-Beamter, der im Bereich Schnackenburg tätig war, das Perleberger DDR-Geschichtsmuseum. Der Pensionär kommt mit dem damaligen Chef, Hans Peter Freimark, ins Gespräch und erzählt schließlich: „Ich habe den Toten gefunden und ihn auf den Bauch gedreht. Er hatte im Rücken Verletzungen – das waren aber Einschüsse!“

Gruppe aus Hessen auf Bildungsurlaub in der Prignitz

Anfang August dieses Jahres unternimmt eine Gruppe aus Hessen einen Bildungsurlaub in die Elbtalaue und kommt auch nach Lütkenwisch, um sich anzusehen „wie es hier einmal war“. Die Autorin dieses Artikels führte die überaus interessierten Gäste durch das Dorf und las dann aus ihrem Buch „Es war einmal ... in Lütkenwisch“ einige Passagen vor.

Natürlich kommen dazu auch Fragen – und auch, ob es hier wohl Flüchtlinge gegeben hat. Ja, die gab es – und die bittere Geschichte von Hans Georg Lemme wird der Gruppe erzählt.

„Kalte Schauer sind mir dabei die Arme heruntergelaufen“, sagt zuletzt eine junge Frau aus Gießen. „Wie gut, dass das alles Vergangenheit ist. Aber vergessen werden darf es niemals!“

Der Lanzer Bürgermeister Hans Borchert, der Beauftragte für Norddeutschland der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, Michael Schulz aus Hamburg, und der Lütkenwischer Einwohner Christian Etzel gedenken mit weißen Rosen der Grenzopfer an der Elbe. Quelle: Kerstin Beck

Gegen das Vergessen ist längst an der Fährstelle der Schnackenburger Fähre ein Hans-Georg-Lemme-Denkmal aufgestellt worden, und der Platz davor trägt ebenfalls seinen Namen.

Und der freigesprochene Bootsführer? Immer wieder kommt derselbe Traum – er sieht das Gesicht des mit seinem Leben kämpfenden Mannes, und er wacht schweißüberströmt davon auf.

Von Kerstin Beck