Flutopfer: Prignitz signalisiert Bereitschaft zur Hilfe

„Die Prignitz ist bereit zu helfen“, sagte Landrat Torsten Uhe am Montag nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Bereits am Freitag hat der Landkreis gegenüber dem Innenministerium sowie den Gemeinden der Prignitz signalisiert, dass Kameraden der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes des DRK-Kreisverbandes bereitstünden, wenn sie angefordert werden.

„Die Bilder gehen uns sehr nah“

„Die Bilder der Zerstörung und des Leids gehen uns sehr nah. Wir wissen, wie wichtig es ist, in schwierigen Lagen uneingeschränkte Unterstützung und solidarische Hilfe zu bekommen“, erinnert Uhe eindringlich an die Hochwasserereignisse entlang der Elbe in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten.

Hilfsangebot ist ein wichtiges Signal

„Die Einsätze werden über ein gemeinsames Lagezentrum von Bund und Länder koordiniert und auf Anforderung ausgelöst“, informiert Marcus Bethmann vom Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Prignitz. Das Hilfsangebot aus der Prignitz sei dabei ein wichtiges Signal, auf das die Mitarbeiter im Innenministerium bauen könne, sagt Bethmann.

Anrufe hilfsbereiter Bürger

Den Landkreis Prignitz erreichten im Laufe des Tages Anrufe hilfsbereiter Bürgern, inwieweit Sachspenden über die Verwaltung entgegengenommen werden. Laut Katastrophenhelfern vor Ort sind Sachspenden derzeit nicht erforderlich.

Landkreis verweist auf Geldspenden

Der Landkreis verweist hingegen auf Geldspenden, die mit dem Stichwort Hochwasser auf neu eingerichtete Spendenkonten der betroffenen Landkreise beziehungsweise Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überwiesen werden können. Spendenkonten haben unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, der Caritas-Verband, die Aktion Deutschland hilft und weitere Organisationen eingerichtet, die man über das Internet findet.

