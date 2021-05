Fotograf Manfred Hamm stellt im Wittenberger Uhrenturm aus

Wittenberge

Eine Fotoausstellung auf Weltniveau ist derzeit im Wittenberger Uhrenturm im Veritas-Park installiert. Die geplante Eröffnung am 16. Mai musste coronabedingt ausfallen. „Wir hoffen, dass wir am 9. Juni öffnen dürfen. So wie die Hotels aufmachen, stehen auch wir bereit”, sagte Museumsleiterin Birka Stövesandt. Dann ist der Uhrenturm und damit die Ausstellung von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Coronabedingt dürfen sich gleichzeitig maximal zehn Personen im Turm aufhalten. „Die Ausstellung ist eine Besonderheit und passt hervorragend zum Jahr der Industriekultur”, freute sie sich. Bis zum 3. Oktober sind in den oberen beiden Etagen des Uhrenturms rund 60 Schwarz-Weiß- und Farbfotos des Fotografen Manfred Hamm zu sehen.

Filmemacherin Juliette Cellier drehte eine Reportage

Damit sich Interessenten schon vorab einen Eindruck darüber verschaffen können, drehte die Filmemacherin Juliette Cellier am Donnerstag im Auftrag des Wittenberger Stadtmuseums eine Reportage mit dem Fotografen und dem Laudator Diethelm Kaiser. Kaiser war bis 2016 Cheflektor und Programmleiter im traditionsreichen Berliner Nicolai-Verlag. Seither ist er als freier Lektor, Autor und Berater tätig.

In der Ausstellung „Die antiken Stätten von morgen” zeigt Hamm seine Fotos von alten Industrieanlagen, Maschinen, verfallenen Gebäuden und Flugzeugfriedhöfe, mit denen er eine neue Ästhetik schuf. „Ich bin der Pionier der Lost-Places-Fotografie in den 1970er Jahren”, sagt Hamm.

Alles Handabzüge hoher Qualität

Die ausgestellten Bilder sind allesamt Handabzüge, vergrößert von Planfilm der Größen 9 mal 12 beziehungsweise 13 mal 18 auf Ilford Barytpapier. Entsprechend detailreich sind die Bilder. Sie sind streng symmetrisch komponiert. Sie wirken formal, als wäre die Welt im Gleichgewicht. Inhaltlich zeugen sie vom Verfall.

„Für meine Bilder brauche ich eine hohe Plastizität in den Grauwerten. Digital geht das heute noch nicht. Alle meine Projekte haben Themen. Mit diesem Kran beispielsweise wurde die Titanic gebaut”, sagte er und deutet auf ein Foto. Mit seinem Motiv bleibt er fotografisch quasi immer auf Augenhöhe. „Würde ich stark von unten oder von oben fotografieren, zwänge ich dem Betrachter meine Sichtweise auf. Das hat nichts mit klassischer Fotografie zu tun”, sagte er.

Zugang zu den Industriemuseen Europas

Sein Vorteil war, dass er sehr gut vernetzt war mit allen großen Industriemuseen Europas. Das öffnete ihm Türen zu den Sujets. „Der Inhalt hat mich immer interessiert. Nicht das Bild selbst. Die Essenz sind die Geschichten die hinter den Bildern stehen. Die sind mir wichtiger als das Bild selbst”, beschreibt er seine Intention.

Vieles von dem, was er fotografierte, existiert heute nicht mehr. Sein letztes Foto entstand 2014 vom Grabmal von Richard Lucae (1829 bis 1877), Architekt und Direktor der Bauakademie zu Berlin. Seitdem fotografiert er nicht mehr. „Das Foto von einem Grab war ein schöner Abschluss, fand ich. Jetzt koche ich gern”, sagt der Wahlberliner zufrieden. Seine schwere Plattenkamera hat er längst verkauft.

Das Wechselspiel aus Schöpferkraft und Verfall

„Die hier gezeigten Fotografien von Manfred Hamm dokumentieren nicht nur etwas, sondern sie entwerfen auch einen zeitlichen Rahmen, in dem wir die abgebildeten Gegenstände betrachten können”, schreibt Diethelm Kaiser in seiner Laudatio. Entscheidend für Manfred Hamm sei, dass die triumphale Geste der menschlichen Schöpferkraft, die die gigantischen Produktionshallen und Tempel des Verkehrs prägt, im Verfall dieser Bauwerke widerlegt wird.

Der Fotograf Manfred Hamm Manfred Hamm wurde 1944 in Zwickau geboren. Von 1961 bis 1963 absolvierte er die Ausbildung zum Fotografen in Ulm und München. Von 1965 bis 1967 unternahm er eine Weltreise mit längeren Aufenthalten in Australien und der Südsee. Von 1967 bis 1970 war er Mitarbeiter bei der Galerie S von Ben Wargin in Berlin. Seit 1970 arbeitete er als freier Pressefotograf in Berlin. Der 76-jährige Hamm hat sich seit Ende der 1970er Jahren mit meist preisgekrönte Fotobildbänden international einen guten Namen gemacht. Sein großes Thema ist die Vergänglichkeit.

Lesen Sie auch:

Geführte Entdeckertouren durch Wittenberge

Meyenburg: Modemuseum öffnet mit neuer Ausstellung

Neue Ausstellung über Rheinsbergs Industriekultur im Haus für Stadtgeschichte

Von Jens Wegner